Lisez le chapitre 58 de Boruto en ligne – Date de sortie de «Code Is Here» et dernières mises à jour!

Quoi de neuf les gars, aujourd’hui, nous parlerons de la date de sortie du chapitre 58 de Boruto et des dernières mises à jour. Après la mort de Kurama et la perte de Sasuke de son rinnegan, les choses sont devenues un peu ennuyeuses dans le Boruto Manga. Mais le chapitre précédent était assez intéressant car Naruto a finalement pris la résolution de tuer Boruto si la partie otsutsuki de lui consomme tout son esprit et son corps. Aussi triste que cela puisse paraître, nous savons tous que la possibilité que cela se produise est hautement improbable. Alors, que va-t-il se passer dans le chapitre 58 de Boruto? Maintenant que Code arrive, les fans attendent énormément des chapitres à venir.

Boruto Chapitre 58 – Retardé?

Heureusement, cette fois, il n’y aura pas de retard dans la sortie du dernier chapitre de Boruto. Malgré un retard dans le shounen hebdomadaire, il semble que la série mensuelle de mangas ne soit pas affectée et publie ses chapitres de manga comme promis selon son calendrier de sortie initial.

Boruto Chapitre 58 Date de sortie confirmée!

La date de sortie du chapitre 58 de Boruto est confirmée comme étant le 20 mai 2021. Il s’agit de la date de sortie officielle du dernier chapitre telle qu’informée par Viz Media. Il y a beaucoup d’anticipation pour le prochain chapitre car Code arrive et Konoha n’a pas encore fait face à son plus grand rival. Maintenant que Naruto n’a pas Kurama et que Sasuke n’est pas dans sa meilleure forme, nous pourrions voir d’autres personnages entrer dans ce combat. Dans les chapitres à venir, nous pourrions également voir des scènes d’action comme jamais auparavant, car le plein potentiel de Code n’a pas été montré.

Recommandé: 5e guerre ninja: est-ce inévitable à Boruto?

Boruto Chapitre 58 Spoilers et fuites

Dans les nouvelles récentes, Boruto Leaks a été publié tôt. Mais quelques fans prétendent l’appeler faux et hésitent à le croire. La plupart du temps, lorsque les spoilers sont divulgués plus tôt que d’habitude, ils ont tendance à être de faux fan art ou un cas de chuchotements chinois. Si nous devions spéculer, il serait sage d’attendre le 18 mai 2021 pour parvenir à une conclusion car la majorité des fuites sont publiées à cette date. De plus, obtenir plus d’informations avant d’arriver à une conclusion offrirait une meilleure tranquillité d’esprit.

Découvrez 7 citations de Boruto qui reflètent la réalité de la vie

Lire Boruto 58 en ligne gratuitement!

Le chapitre 58 de Boruto peut être lu gratuitement sur Viz Media le 20 mai 2021. Ils offrent tous les derniers chapitres de manga de toutes les dernières séries de mangas en cours gratuitement. Vous pouvez attraper les derniers chapitres sans aucun délai car ils sont diffusés simultanément et sont également à l’heure. Nous condamnons complètement l’utilisation de sites Web non officiels pour lire le manga car il ne prend pas en charge le créateur.

À propos de Manga:

Le manga entier est une suite du manga Naruto original de Masashi Kishimoto. L’histoire couvre les événements de la prochaine génération après que Naruto devienne le 7e Hokage et ait sa propre famille. L’intrigue de cette histoire tourne autour du voyage du fils de Naruto, Boruto. De plus, à ce jour, 57 chapitres du manga sont à l’antenne. Boruto Chapitre 58 sortira bientôt.