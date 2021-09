« Alice in Borderland » : le manga derrière la série Netflix

Suite au succès de «Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais), d’autres séries de survie gagnent en popularité. L’un d’eux est « Alice aux confins», fiction japonaise à suspense réalisée par Shinsuke Sato et sortie sur Netflix le 10 décembre 2020.

La série mettant en vedette Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya suit un fanatique de jeux vidéo et ses deux amis qui apparaissent dans une réalité parallèle à Tokyo, où ils doivent surmonter une série de jeux sadiques pour rester en vie.

En outre, « Alice aux confins« Est basé sur le manga homonyme écrit et illustré par Haro Aso. Cette séquence a également été adaptée en un OVA (Original Video Animation) en 3 épisodes, diffusé d’octobre 2014 à février 2015.

LE MANGA DERRIÈRE « ALICE IN BORDERLAND »

Ce manga Haro Aso a été sérialisé par le magazine Shōnen Sunday S, de la maison d’édition Shōgakukan, de novembre 2010 à mars 2015. Plus tard, par l’hebdomadaire Weekly Shōnen Sunday d’avril 2015 à mars 2016.

« Alice aux confins” Raconte l’histoire d’Arisu, Karube et Chōta, un trio de lycéens, qui s’ennuient dans leur vie actuelle. Lors d’un festival de feux d’artifice, Arisu souhaite vivre dans un monde différent, plus excitant pour lui. Leur souhait est exaucé et les trois sont transportés dans un monde parallèle post-apocalyptique apparent.

Plus tard, ils sont accueillis par une femme qui leur dit qu’ils sont « entrés dans leur jeu », explique les règles et révèle que la seule façon de survivre est de jouer. Chaque jeu est une aventure où ils mettent leur propre vie en danger. A la fin de chaque partie, les personnages reçoivent des cartes d’un deck français, qu’ils doivent collecter pour trouver leur chemin vers la liberté.

PERSONNAGES DU MANGA « ALICE IN BORDERLAND »

Ryōhei Arisu

Yuzuha Usagi

Daikichi karube

Chûta Segawa

shibuki saori

Shuntarô Chishiya

Hikari Kuina

SPIN-OFF DU MANGA « ALICE IN BORDERLAND »