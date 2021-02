Les champignons ont été dans Minecraft depuis Beta. Pendant longtemps, ils n’ont pas servi à de nombreuses fins, sauf dans le cadre de la fabrication de la soupe aux champignons, qui servait auparavant à combler quatre faim et à occuper un espace d’inventaire par bol. Ainsi, les champignons n’étaient pas une ressource populaire pour l’agriculture. Cependant, au fil des ans, les champignons ont commencé à avoir une plus grande utilité et sont maintenant recherchés beaucoup plus souvent!

Comment faire une ferme de champignons automatique dans Minecraft

Cette idée a d’abord été créée et présentée par Youtuber EagleEye621! La champignonnière de cette ferme n’est pas la ferme la plus productive du Minecraft univers, mais donnez la façon dont les champignons poussent, aucun d’entre eux ne l’est vraiment. Cependant, cette ferme est extensible, et chaque couche supplémentaire ajoute plus de productivité à votre ferme! Cette ferme est également automatique, vous n’avez donc pas à vous soucier de la récolte! Voyons comment faire cette chose.

Première étape: obtenir les ressources

Ci-dessus sont les exigences minimales absolues pour construire cette ferme. Le coût des ressources est élevé. Vous utiliserez beaucoup de pistons et beaucoup d’observateurs. Cependant, le côté positif est que l’utilisation de Redstone est minime et que la plupart du travail est effectué par les observateurs. Le coût total des ressources pour un module de cette batterie est indiqué ci-dessous.

21 rails

14 rails électriques

1 Minecart compte-gouttes

3 compte-gouttes

32 observateurs

32 pistons collants

64 Podzol

1 coffre

16 champignons rouges

16 champignons bruns

36 charges (peut être n’importe quel bloc, nous avons utilisé des planches de bois)

6 blocs Redstone

Deuxième étape: construire la base

Le niveau de base de votre ferme comprend les éléments suivants: 1 coffre, 3 trémies, 28 planches et 6 blocs Redstone. Placez-les comme indiqué sur l’image ci-dessus, en commençant par le coffre devant. Il existe une manière spécifique de placer les trémies pour qu’elles coulent dans le coffre.

Placez le coffre. Placez la trémie du milieu contre le coffre pour qu’elle puisse y déposer des objets. Attachez les nouvelles trémies à celle du milieu en maintenant Accroupissement au fur et à mesure que vous les placez.

Les autres blocs peuvent être placés dans l’ordre de votre choix, mais ceux-ci doivent être placés comme indiqué!

Troisième étape: placez les rails

C’est l’étape la plus simple. Placez un rail électrique sur les deux blocs Redstone à l’arrière. Ensuite, placez successivement trois rails motorisés sur chaque autre bloc de Redstone. Les blocs Redstone contre les murs arrière agiront comme une force pour repousser le Minecart une fois qu’il heurte le mur. Après cela, placez le reste des rails comme indiqué, y compris au-dessus des trois trémies. Enfin, il vous suffit de placer le Hopper Minecart et de lui donner un coup de pouce!

Étape quatre: placez du podzol

Podzol produit des conditions de frai parfaites pour les champignons. Ce n’est pas incroyablement facile à faire, mais cela fonctionne si vous ne trouvez pas de Mycélium. Vous voudrez placer une rangée de Podzol allant de l’arrière à juste derrière les Hoppers. Ensuite, vous voudrez également placer une rangée de Podzol au milieu, une couche plus bas que les autres. En fin de compte, cela devrait ressembler à l’image ci-dessus et utiliser 48 Podzol.

Cinquième étape: placez les pistons collants et les observateurs

Il s’agit de l’étape la plus coûteuse mais relativement facile à réaliser. À partir des deux rangées de Podzol sur les côtés, placez les pistons collants face au bloc, comme indiqué dans l’image ci-dessus. Faites ceci pour chaque podzol de chant jusqu’à ce que vous utilisiez 32 pistons. Ensuite, placez un observateur entre le piston et le podzol, mais une couche au-dessus. Cela utilisera 32 observateurs. Vous pouvez voir ces deux actions dans l’image ci-dessus.

Sixième étape: placez les champignons

Une autre étape facile, mais il y a quelques mises en garde. En raison de la façon dont les champignons se reproduisent, vous devez les placer sur le Podzol en alternant les couleurs quatre à la fois. Cela garantit qu’il n’y a pas trop de champignons similaires à portée les uns des autres. Les champignons détectent plusieurs blocs vers l’extérieur pour déterminer s’ils doivent ou non tenter d’en engendrer un autre. S’il y a trop de champignons similaires dans le même voisinage, ils n’essaieront pas de les réapparaître.

Dans l’image fractionnée ci-dessus, vous verrez la première couche de champignons placée à gauche. En plus de ces champignons se trouve une autre rangée de Podzol. Les champignons sont ensuite également placés au-dessus de cette rangée, en alternant les types quatre à la fois. Maintenant, techniquement, cette ferme fonctionnerait telle quelle. Cependant, nous allons passer par quelques étapes supplémentaires pour nous assurer qu’il fonctionne à son efficacité maximale.

Septième étape: maximiser la productivité

La chose la plus importante à propos de l’image ci-dessus est que les champignons sont maintenant bloqués contre la lumière. Les champignons ne peuvent pousser qu’à un niveau de lumière de 10 ou moins.

L’image ci-dessus peut ressembler à un changement majeur par rapport à la ferme aux champignons que nous avons construite jusqu’à présent, mais elle n’a ajouté qu’une couche de blocs. Cette nouvelle couche nécessite 6 Anvil, 28 Planks et 6 Redstone Blocks. Placez d’abord les enclumes dans l’ordre, en commençant par placer celle qui mène dans le coffre. Cela nous permet de cultiver cette ferme verticalement aussi longtemps que nous le souhaitons, faisant de cette ferme l’une des plus adaptables que nous ayons jamais vues.

Huitième étape: quelqu’un a-t-il des champignons?

L’image ci-dessus montre comment cette ferme est extensible. En modifiant le placement de la trémie, vous pouvez non seulement construire cette ferme aussi haute que vous le souhaitez, mais aussi large que vous le souhaitez. Cela peut sembler compliqué, mais le module suivant n’est qu’une copie du premier placé dessus. Quelques trémies supplémentaires sont nécessaires pour diriger les collections vers le coffre, mais c’est le seul changement majeur.

Maintenant que vous avez terminé la ferme, nous aimerions mentionner quelques remarques importantes si vous souhaitez agrandir la ferme.

Placez des sources lumineuses autour de vos observateurs. Les champignons peuvent pousser sur vos observateurs, ce qui réduira voire arrêtera complètement leur capacité à se reproduire sur le Podzol.

Les champignons peuvent pousser sur vos observateurs, ce qui réduira voire arrêtera complètement leur capacité à se reproduire sur le Podzol. Couvrir les taches de croissance des champignons avec des blocs . S’il y a trop de lumière sur le bloc, un champignon ne pourra pas pousser. Les champignons ne peuvent pousser que sur un bloc avec un niveau de luminosité inférieur à 11.

. S’il y a trop de lumière sur le bloc, un champignon ne pourra pas pousser. Les champignons ne peuvent pousser que sur un bloc avec un niveau de luminosité inférieur à 11. Chaque module supplémentaire après le premier coûte des ressources supplémentaires. Jusqu’à ce que vous commenciez à obtenir autant de ressources que vous ne savez même pas quoi en faire, nous vous recommandons de les conserver sur une seule couche. Ce n’est pas un moyen rapide d’obtenir des champignons, mais comme c’est automatique, vous pouvez le régler et l’oublier et laisser le jeu faire toute la récolte pour vous.

Voilà pour cette ferme! Maintenant, prenez du recul, détendez-vous et préparez-vous à manger plus de ragoût de champignons que vous ne pouvez en manger.

Vous voulez voir plus de fermes automatiques? Consultez notre guide sur la façon de faire une ferme automatique de melons et de citrouilles!