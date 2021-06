Nettoyage de la tête d’impression : voici comment cela fonctionne avec Epson, HP et Canon

Il y a une imprimante dans de nombreux bureaux et foyers. Pour une qualité optimale, vous devez nettoyer la tête d’impression souvent tenace entre les deux. Nous expliquerons comment cela fonctionne avec les appareils Epson et HP.

D’André Gabriel

Les imprimantes ressemblent à des vestiges d’autrefois, car la numérisation remplace souvent le papier par des solutions électroniques. Ceci est important pour des raisons de durabilité uniquement. Cependant, les impressions ne peuvent pas toujours être évitées – dans les situations professionnelles et privées.

L’essentiel est que les progrès importants ne doivent pas perdre de vue le traditionnel, car parfois des avantages tels que l’haptique ne peuvent être niés dans le vrai sens du terme. À condition que la qualité soit correcte, les utilisateurs doivent nettoyer régulièrement la tête d’impression pour cela.

Nettoyage de la tête d’impression chez Epson and Co : deux options

Les stries disgracieuses, les textes pâles et les mauvaises couleurs d’image rendent souvent les impressions inutilisables et le papier de valeur se retrouve froissé dans la poubelle. Dommage. Si le résultat n’est pas propre, les buses sont généralement obstruées ou certaines zones de l’imprimante sont obstruées – par exemple, avec des résidus d’encre séchée ou de la poussière. Cela peut être résolu en nettoyant la tête d’impression.





Vous pouvez généralement lancer le nettoyage de la tête d’impression directement à partir de l’interface utilisateur de l’imprimante.



Si vous souhaitez nettoyer une tête d’impression HP ou Epson, vous avez souvent le choix entre une variante automatique et une variante manuelle. Avec le premier, les utilisateurs peuvent, par exemple, nettoyer une tête d’impression Epson à l’aide d’une combinaison de touches – il devrait y avoir suffisamment de papier dans le bac pour cela. Les points individuels peuvent différer d’un modèle à l’autre, mais la plupart des appareils ont une fonction intégrée pour nettoyer la tête d’impression avec un bouton-poussoir. C’est plus facile que le virelangue, car le produit se signale souvent avec un message indiquant qu’un nettoyage serait approprié.

La variante manuelle est beaucoup plus judicieuse et souvent plus approfondie. Bien que la solution automatique soit facilement accessible via le menu (par exemple sous « Extras ») et implique moins d’efforts, elle implique généralement une quantité d’encre considérable car le système d’impression fait passer l’encre par les buses. En bref : les programmes de nettoyage d’imprimante fonctionnent rarement de manière à économiser les ressources. Pour cette seule raison, il est conseillé de retirer et de nettoyer la tête d’impression Canon par exemple.

Nettoyage de la tête d’impression retirée : de HP à Canon

Que vous souhaitiez nettoyer une tête d’impression HP ou un appareil d’Epson, de Canon ou d’une autre marque, le processus est souvent similaire. Les instructions suivantes font référence au cas courant selon lequel la tête d’impression contenant les différentes cartouches d’encre peut être retirée du boîtier.

Tout d’abord, éteignez l’imprimante et ouvrez le grand compartiment. Toutes les cartouches sont-elles amovibles ? Parfait. Sinon, activez à nouveau l’imprimante jusqu’à ce qu’ils soient au milieu et à portée de main, ou mettez complètement l’appareil hors tension pour déplacer le composant à la main. Maintenant, vous retirez les cartouches d’encre et appuyez sur le dispositif de maintien pour retirer la tête d’impression – en cas de doute, le mode d’emploi vous aidera, mais il s’agit souvent d’un levier clairement visible.

Vous pouvez nettoyer la tête d’impression retirée en humidifiant le tissu ou le papier avec de l’eau distillée et en essuyant soigneusement les contacts et autres zones sales – les bords, les coins et les petites surfaces sont également importants ici. Important : Le chiffon doit être propre et ne doit pas pelucher.

Si vous souhaitez nettoyer en profondeur une tête d’impression, vous devez également vous consacrer à l’imprimante elle-même. Cela affecte principalement les contacts exposés après avoir retiré la tête. Vous devez ensuite sécher toutes les zones humides avec un nouveau chiffon. Ensuite, vous remettez l’élément en place, ajoutez les cartouches et vérifiez les performances avec un test d’impression si nécessaire.

Les adhérences particulièrement tenaces peuvent être desserrées dans un bain-marie supplémentaire. Pour ce faire, vous remplissez un récipient plat et incurvé comme une soucoupe avec de l’eau distillée et y placez la tête d’impression pendant plusieurs heures afin que les contacts n’entrent pas en contact avec l’eau. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser un nettoyant spécial pour buses à la place de l’eau pour nettoyer la tête d’impression.

Nettoyage manuel sans retirer la tête d’impression

Certaines imprimantes à jet d’encre ne permettent pas de retirer la tête d’impression – cela s’applique principalement aux produits Epson. Dans ce cas, un nettoyage manuel peut être effectué à l’aide d’une seringue dans l’appareil. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent acheter un kit de nettoyage avec tous les ustensiles nécessaires directement auprès du fournisseur.

Une fois que vous avez débranché l’appareil et retiré les cartouches d’encre individuelles, les fentes de la tête d’impression sont exposées. Avant de le nettoyer, pliez un morceau de papier essuie-tout pour qu’il s’insère sous la tête d’impression. Ensuite, écartez-le, placez le papier à l’intérieur et reculez-le jusqu’à ce qu’il soit sur le papier. Ainsi, aucune humidité ne pénètre dans le boîtier et vous pouvez facilement nettoyer la tête d’impression Epson.

Dès que le produit de nettoyage des buses ou de l’eau distillée est dans la seringue, vous l’appliquez progressivement directement sur les petits éléments allongés sur lesquels les cartouches sont normalement fixées. Mettez un peu de liquide dans la petite ouverture – jusqu’à trois gouttes. Ensuite, vous attendez un quart d’heure et répétez le processus.

À la fin, vous retirez le liquide des contacts du mieux que vous pouvez, séchez le tout et retirez la serviette en papier. Vous pouvez ensuite réinsérer les cartouches, effectuer un test d’impression ou exécuter le programme de nettoyage sur l’appareil.

Résumé