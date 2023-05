Drew Barrymore a exprimé son soutien à la grève des écrivains

Hollywood

Depuis mardi, tous les écrivains nucléés par la WGA se sont mis en grève et réclament de meilleures conditions de travail.

© IMDbDrew Barrymore.

Chaque année, depuis 1992, sont réalisées les MTV Movie & TV Awards. Ce sont des prix cinématographiques et télévisuels décernés annuellement par le réseau de télévision MTV depuis 1992. La prochaine cérémonie aura lieu ce dimanche et elle s’accompagnera d’un changement très important.

Drew Barrymore J’allais être en charge de la conduite de l’événement. Cependant, il a décidé de se retirer. Les raisons ont à voir avec la récente grève des écrivains qui est devenu officiel ce mardi et dont tous les écrivains se sont réunis en la wga Ils exigent de meilleures conditions de travail.

Variété était chargé de confirmer la nouvelle que Drew Barrymore ne sera pas le présentateur de les MTV Movie & TV Awards de cette année. Comme indiqué, la décision a à voir avec leur désir d’exprimer leur soutien à la grève. Désormais, la cérémonie se déroulera de la même façon bien qu’elle n’aura pas d’hôte.

« J’ai écouté les écrivains et pour vraiment les respecter, je me retirerai en tant qu’hôte de les MTV Movie & TV Awardsen solidarité avec la grève »a dit Drew Barrymore c’est une déclaration. De plus, il a souligné que tout ce qui est célébré à la télévision et au cinéma découle d’eux et de leur créativité. Il est à noter qu’il a promis de diriger l’événement en 2024 et dans cette édition, il n’apparaîtra que dans les morceaux qu’il a déjà enregistrés pour livraison.

+Les derniers gagnants des MTV Movie & TV Awards

Dans l’édition 2022, les MTV Movie & TV Awards étaient entraînés par Vanessa Hudgens et Tayshia Adams. A cette occasion, le film Spider-Man : Pas de retour à la maison a été choisi comme meilleur film, avec Tom Holland recevoir le prix du meilleur acteur. Pour sa part, Euphorie remporte le prix de la meilleure série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?