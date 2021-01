Carte graphique externe sur l’ordinateur portable: il faut savoir que

Avec une carte graphique externe, les performances graphiques de nombreux ordinateurs portables peuvent être multipliées par plusieurs. Cependant, certaines exigences doivent être respectées et des obstacles techniques doivent être pris en compte.

Les cartes graphiques externes, appelées eGPU, sont un moyen pour les utilisateurs d’ordinateurs portables en particulier d’augmenter de nombreuses fois les performances graphiques de leur ordinateur portable et de les amener presque au niveau d’un ordinateur de bureau. Mais si cette option promet de combiner le meilleur des deux mondes, elle comporte également quelques écueils. Dans ce qui suit, vous découvrirez ce qu’apporte un eGPU, où sont ses limites et quand une telle solution en vaut la peine.

Pourquoi une carte graphique externe?

De nos jours, de nombreux ordinateurs portables ont un processeur rapide, mais sont très limités, surtout en ce qui concerne les performances du calcul graphique. Cela nécessite beaucoup d’énergie et génère de la chaleur en conséquence. Cependant, la consommation d’énergie élevée et le développement de chaleur ne vont pas vraiment bien avec la conception d’un ordinateur portable. Même les ordinateurs portables de jeu assez volumineux dotés de processeurs graphiques dédiés n’atteignent généralement pas les performances graphiques des ordinateurs de bureau comparables. Ceci est d’autant plus vrai pour les ultrabooks minces, qui doivent généralement s’accompagner d’un calcul graphique intégré au processeur.

Les applications telles que les jeux, l’édition et le rendu vidéo, l’édition de photos et la modélisation 3D nécessitent une carte graphique dédiée ou ne fonctionnent que très bien avec elle. Donc, si vous êtes un utilisateur fidèle d’ordinateurs portables et que vous avez toujours besoin de puissance graphique, un eGPU peut être la bonne solution pour vous.

De quelles exigences un eGPU a-t-il besoin?

Pour pouvoir utiliser une carte graphique externe sur un ordinateur portable, vous avez certainement besoin d’un boîtier eGPU approprié. Ce sont essentiellement de petits boîtiers PC avec leur propre petite carte mère, dans lesquels il n’y a pas assez d’espace pour un ordinateur entier, seulement une carte graphique.

plein écran Le Razer Core X est un boîtier de carte graphique externe. Image: © Razer 2021

Les boîtiers eGPU correspondants ne sont actuellement proposés que par quelques fabricants. L’un des modèles les plus connus est le Razer Core X, disponible pour un PDSF de 299,99 euros. C’est un prix élevé et nettement plus cher que la plupart des boîtiers PC à part entière. Une alternative qui est également assez chère serait la boîte Zotc AMP. Et non, une carte graphique n’est pas encore incluse. Le prix vient donc en tête.

Boîtier PC standard pour un eGPU

L’idée de simplement brancher une carte graphique externe dans un petit boîtier de PC peu coûteux est certainement évidente. Malheureusement, cela ne fonctionne pas car le boîtier lui-même ne dispose pas d’un port Thunderbolt nécessaire pour contrôler la carte graphique. Cette fonction n’est en fait offerte que par un boîtier eGPU dédié.

Le boîtier externe doit toujours être connecté à l’ordinateur portable via Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4. Cela signifie que l’ordinateur portable dispose toujours d’une de ces connexions, car les ports USB conventionnels ne fournissent pas la bande passante de données nécessaire.

De quelle carte graphique devrait-il s’agir?

La carte graphique que vous branchez dans le boîtier externe dépend bien sûr de vous. En théorie, il ne devrait y avoir aucune restriction car toutes les cartes Nvidia et AMD actuelles sont compatibles eGPU.

Dans la pratique, cependant, un boîtier eGPU ne prend en charge que des cartes graphiques très spéciales et est incompatible avec d’autres modèles. La taille et l’alimentation en énergie jouent également un rôle: il est préférable de savoir à l’avance si la carte graphique souhaitée peut être logée dans le boîtier de l’eGPU en fonction de ses dimensions et si le bloc d’alimentation du boîtier est suffisamment solide. Car bien sûr, une carte graphique puissante a également besoin de beaucoup de puissance.

plein écran Seules les cartes graphiques AMD conviennent actuellement aux ordinateurs Apple. Image: © AMD 2020

Il existe également une restriction particulière pour les MacBook. Ils n’offrent pas de support de pilote pour les cartes graphiques Nvidia, donc avec un Mac, vous êtes obligé d’utiliser une carte graphique AMD dans tous les cas.

Avantage des performances grâce à la carte graphique externe

L’augmentation des performances obtenue en utilisant une carte graphique externe par rapport au calcul graphique interne de l’ordinateur portable est énorme, en fonction de la carte graphique. Par rapport aux graphiques embarqués Intel, un GPU externe dédié peut multiplier par dix à quinze les performances graphiques, selon le modèle. Pour les applications gourmandes en graphiques qui ne sont plus possibles avec les graphiques internes d’un ordinateur portable, un eGPU peut valoir la peine.

Cependant, une carte graphique externe dotée de la technologie Thunderbolt actuelle ne peut pas offrir à peu près les mêmes performances qu’une carte graphique interne connectée à la carte mère via une interface PCI Express. Malgré les taux de transfert élevés, les taux de transfert de données de Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4 sont encore trop faibles pour cela. Même les cartes graphiques haut de gamme ne peuvent fournir des performances graphiques que dans la gamme d’un GPU de la classe moyenne supérieure via Thunderbolt.

plein écran Thunderbolt est rapide, mais il reste toujours un goulot d’étranglement pour les cartes graphiques. Image: © Intel Corporation 2020

De plus, il y a une latence plus élevée, qui résulte du fait que la carte graphique n’est pas située directement sur la carte mère, mais a un chemin de signal beaucoup plus long via Thunderbolt. Plus le câble Thunderbolt est long, plus la perte de signal est importante.

Conclusion: les graphiques externes aident, mais ne remplacent pas un ordinateur de bureau

Une carte graphique externe connectée à un ordinateur portable via Thunderbolt peut en fait faire une différence notable et permet des applications qui ne sont pas possibles avec des graphiques d’ordinateur portable standard dans la grande majorité des cas. Les exceptions sont les ordinateurs portables de jeu dédiés ou les stations de travail mobiles, qui ont eux-mêmes une puce graphique séparée.

En raison des coûts d’acquisition élevés en plus de l’ordinateur portable et des pertes de performances qui résultent de la comparaison avec une carte graphique interne dans un ordinateur de bureau, les cartes graphiques externes ne remplacent toujours pas complètement les vrais ordinateurs de bureau avec une carte graphique dédiée. En proportion, trop d’énergie est gaspillée via la connexion Thunderbolt, mais vous la payez quand même.

L’utilité d’un eGPU pour vous dépend principalement de l’utilisation prévue. Si vous avez constamment besoin de performances graphiques élevées, un ordinateur de bureau est probablement la meilleure solution et, à long terme, la plus flexible.Entre autres, les ordinateurs de jeu conviennent à presque tous les types d’applications graphiques à forte intensité de calcul.

