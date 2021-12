La bande-annonce télévisée de Matrix Resurrections vous fera vivre l’expérience du déjà vu

La nouvelle bande-annonce de la prochaine suite de science-fiction Les résurrections matricielles a été dévoilé, et les choses sont sur le point de devenir (encore plus) confuses. Plutôt que de répondre à l’une des questions persistantes qui persistent actuellement comme des éclats dans tous nos esprits, la bande-annonce brève mais époustouflante de Les résurrections matricielles décide à la place d’en demander beaucoup plus tout en rendant tout suprêmement méta, en associant la majeure partie des nouvelles séquences avec des scènes de La matrice passé.

Là où la trilogie originale n’était qu’une question de choix, il semble que Les résurrections matricielles se concentrera sur le changement, et l’absence de celui-ci, comme Trinity disant « un déjà vu est généralement un problème dans la matrice, cela arrive quand ils changent quelque chose » dès le premier La matrice joue tout au long de la nouvelle séquence. Des moments familiers de la franchise se jouent ensuite avec de nouvelles séquences fusionnant par-dessus, révélant à quel point Les résurrections matricielles rimera avec le voyage qui l’a précédé, tout en permettant, espérons-le, de découvrir quelque chose de nouveau.

Bien que très peu d’intrigues soient révélées dans la dernière bande-annonce, une ligne à la toute fin nous a peut-être donné un aperçu des raisons pour lesquelles tant de moments de Les résurrections matricielles sont si similaires à ceux des films précédents, tout en expliquant comment Neo et Trinity ont été ramenés à la vie. À la fin de la bande-annonce, nous entendons Neo de Keanu Reeves demander « pourquoi utiliser l’ancien code pour créer quelque chose de nouveau », ce qui suggère que cette version redémarrée de la matrice a peut-être été créée à l’aide du code d’origine, le chevauchant, un peu comme les images montrées ici . Ainsi, avec l’ancien code viennent de vieux héros, permettant de ressusciter The One de Keanu Reeves et Trinity de Carrie Anne-Moss. Alors, que la spéculation commence.

Beaucoup avaient théorisé que Les résurrections matricielles effacerait les suites précédentes, Reloaded et Revolutions, de canon, mais c’est clairement loin d’être le cas, le quatrième film ayant apparemment une relation beaucoup plus intrigante avec ses prédécesseurs. La nouvelle bande-annonce fait écho à ce que l’écrivain David Mitchell, qui a co-écrit le scénario aux côtés de la réalisatrice Lana Wachowski, a récemment révélé, décrivant le film comme « certainement pas encore une suite » et déclarant qu’il tentera d’apporter quelque chose de nouveau au blockbuster d’action de science-fiction. « J’ai vu le film à Berlin en septembre. C’est vraiment bien », a-t-il commencé. « Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce film, mais je pourrais expliquer ce qu’il n’est pas. Ce n’est certainement pas encore une suite de plus, mais quelque chose d’autonome qui contient cependant les trois Matrix qui ont précédé d’une manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Elle a également réalisé quelques choses que nous ne voyons pas dans les films d’action, ce qui signifie qu’elle subvertit les règles des blockbusters. »

Un synopsis officiel pour Les résurrections matricielles « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qu’il y a derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre à nouveau le lapin blanc », lit-on dans le journal. « Le choix, bien qu’illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir de Matrix, qui est plus fort, plus sûr et plus dangereux que jamais. » Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles devrait sortir par Warner Bros. Pictures dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021, et sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date.





