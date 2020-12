Kim Cattrall, star de «  Sex and the City  », parle de son implication dans l’émission au milieu des rumeurs d’un redémarrage

Comme parle d’un Sexe et ville redémarrer continuer, une grande question est de savoir si Kim Cattrall reprendra son rôle. Cattrall était un élément clé de la série HBO et de son succès, mais elle a fermé tout ce qui était possible SATC projets pendant près d’une décennie.

Jusqu’à présent, Cattrall n’a pas commenté directement le redémarrage présumé, mais dans une interview publiée peu de temps avant la nouvelle, elle a suggéré que ce n’était pas sur son radar.

Kim Cattrall était l’une des stars de ‘Sex and the City’

Cattrall est apparu sur Sexe et ville comme Samantha Jones. Jones est un fabuleux agent de relations publiques sexuellement positif qui court avec un groupe d’amis très soudés qui comprend la romantique sans espoir Carrie Bradshaw, la traditionnelle Charlotte York et la fougueuse Miranda Hobbes, une carrière passionnée. Les critiques ont beaucoup apprécié Jones dans l’émission, tout comme de nombreux téléspectateurs.

Sexe et ville créé en 1998 et diffusé pendant six saisons jusqu’en 2004, date à laquelle l’émission aurait pris fin pour des raisons financières, selon Bustle.

Kim Cattrall a refusé de faire plus de projets « Sex and the City »

Après deux films (sortis en 2008 et 2010), Cattrall a fermé la porte sur Sexe et ville. Malgré l’intérêt généralisé pour plus de projets et les appels publics des fans, elle reste ferme dans sa décision, expliquant à plusieurs reprises qu’elle souhaite se concentrer sur d’autres projets.

Comme alternative, elle a recommandé en 2018 qu’un autre acteur assume le rôle de Sexe et la ville 3, qui était censé se concentrer sur la vie de Bradshaw après la mort de Big. Mais finalement, le film a été mis au rebut.

Cependant, ce n’est peut-être pas la fin du programme. Au cours de la semaine du 20 décembre, Deadline a confirmé qu’un renouveau de la série limitée était en discussion à HBO Max.

Avant la nouvelle du redémarrage, Kim Cattrall a de nouveau signalé qu’elle n’avait aucun intérêt à revenir à l’émission

Cattrall était sur le Prix ​​féminin de fiction podcast dans une interview publiée le 23 décembre, lorsqu’elle a été interrogée sur son temps sur SATC. «C’était très amusant et j’ai adoré et être sur un nouveau territoire est toujours excitant. J’avais l’impression que nous l’étions », a-t-elle répondu (via Ace Showbiz).

Elle a admis qu’il était un peu difficile de s’éloigner du rôle à la fin de la série, mais a déclaré qu’elle avait appris à accepter le changement au fil du temps. «S’éloigner, même si c’est la seule chose à faire, on sent toujours, c’est un peu honteux, je pense. Le goût de la honte et vous devez lâcher prise. Vous ne voulez pas devenir cet oiseau en cage », a-t-elle poursuivi.

Pour aller de l’avant, Cattrall a déclaré qu’elle souhaitait se concentrer professionnellement sur des projets liés à ses propres expériences de vie. «Je veux utiliser ma plateforme pour raconter des histoires sur des femmes de mon âge qui ont vécu une perte. La perte est le plus gros mal de tête pour mes 60 ans jusqu’à présent. J’ai perdu mon père. J’ai perdu mon frère », a-t-elle ajouté.

Compte tenu de ses commentaires sur l’avenir SATC projets, il semble prudent de dire qu’elle ne sera pas sur le redémarrage si cela se produit. Mais du bon côté, nous pouvons au moins revisiter son ancien travail dans les épisodes et films passés.

