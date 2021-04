Quel est le Mai 2021 PS Plus s’aligner? Quand le jeux PlayStation Plus gratuits de mai 2021 être annoncé? Cette année s’envole, et cela signifie qu’il est déjà temps pour nous de tourner notre attention vers les jeux PS Plus gratuits pour mai 2021. Sony a été un peu sur une lancée cette année avec une tonne de grands jeux disponibles avec son abonnement, et comme une partie de la populaire Jouez à la maison programme. Mais alors que nous abordons l’été, le fabricant peut-il continuer sur sa lancée? Dans cet article, nous allons partager toutes les dernières Rumeurs PS Plus pour mai 2021.

Pour plus d’informations, veuillez consulter Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux PS Plus Collection sur PS5.

Quand les jeux PS Plus gratuits de mai 2021 seront-ils annoncés?

La dernière série de jeux PlayStation Plus sera annoncée le dernier mercredi d’avril, ce qui se trouve être 28 avril 2021 cette fois-ci.

Quand les jeux PlayStation Plus gratuits de mai 2021 seront-ils disponibles au téléchargement?

Vous pourrez télécharger les jeux PS Plus gratuits de mai 2021 à partir du premier mardi du mois, soit 4 mai 2021.

Quels sont les jeux PS Plus gratuits de mai 2021?

Nous savons maintenant que PlayStation Plus comprend trois jeux par mois: un jeu PS5 et deux jeux PS4. Il y a eu quelques occasions récemment où PS Plus a inclus de nouveaux jeux PS5 disponibles au lancement, tels que Oddworld: Soulstorm en avril. Une version telle que Call of the Sea conviendrait parfaitement à la console de nouvelle génération, estimons-nous, bien qu’aucune spéculation n’ait suggéré qu’elle pourrait être incluse. Du côté de la PS4, Sekiro: Shadows Die Twice est vanté depuis un certain temps, mais n’a pas encore émergé. Nous avons également vu des discussions concernant Battlefield V, mais il s’agit principalement de bavardages non fondés.

Quels jeux PlayStation Plus gratuits de mai 2021 voulez-vous?

Il ne fait aucun doute que les jeux PS Plus gratuits se sont améliorés ces derniers temps, de sorte que les mois d’été devraient apporter encore plus de goodies de haut niveau. Mais qu’aimeriez-vous? Quel genre de jeux vous exciterait en mai 2021?

Quels jeux PS Plus gratuits de mai 2021 espérez-vous? Comme toujours, partagez quelques suggestions réalistes dans la section commentaires ci-dessous.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂