Les conseils de grands PDG sur la façon de tenir des réunions: de rester debout au traitement des sujets pertinents sur un document Google

Pour éviter que les employés ne soient épuisés, Google a annoncé que il n’y aura pas de réunions pendant une semaine dans l’entreprise. Sauf pour ceux qui sont urgents et pour prendre des décisions critiques, oui.

Selon une lettre de son PDG, Sundar Pichai, cette décision permettra aux employés de Google de se concentrer sur leur travail ou qu’ils peuvent se déconnecter complètement au cas où ils auraient pris un jour de congé ou des vacances.

Voici quelques conseils d’administration sur la façon dont ils gèrent les réunions sont aussi efficaces que possible pour votre équipe de travail et ne prennent pas trop de temps dans vos routines de travail:

Quittez la réunion si vous ne contribuez pas Elon Musk, le créateur de Tesla , a recommandé à ses employés de quitter les réunions auxquelles ils ne contribuent pas, sans avoir besoin de le notifier ou de s’excuser. Selon lui, il n’est pas impoli de partir, mais plutôt impoli est de faire perdre leur temps aux gens . Pour Musk, les réunions doivent être le moins le mieux, et elles ne devraient avoir lieu que lorsqu’il y a des questions urgentes à résoudre. Cette information est conforme à un courrier envoyé à vos employés en 2018 et publié par Electrek.

Trouvez de nouveaux lieux de réunion, mais soyez bref : Richard Branson, fondateur du groupe Virgin dit que même pendant les réunions, il faut garder la créativité active et amener les participants à être attentifs. Il propose donc de quitter les bureaux et de trouver un nouvel endroit. Bien sûr, s’il s’agit de traiter un seul sujet, ils doivent durer au plus 10 minutes et le manager proposer aux participants de se lever , pour se souvenir qu’il y a une ruée, comme il l’a lui-même publié sur le site officiel de Virgin.

Qu’il n’y a pas plus de monde que vous inviteriez à manger deux pizzas: Jeff Bezos, le leader d’Amazon, dit qu’il suggère d’inviter autant de personnes que vous le feriez pour quelques pizzas. Autrement dit, un maximum de huit. Bien mieux s’il y en a six. De cette façon, les décisions seront prises plus rapidement, comme l’a décrit le gestionnaire lors de la réunion du Forum sur le leadership.

Écoutez beaucoup et parlez peu: Ce sont deux des règles d’or de Satya Nadella, PDG de Microsoft, pour que la troisième qualité qu’il apprécie le plus d’une réunion soit également satisfaite et c’est qu’elle soit courte. Du moins, c’est ce qu’il a dit dans une interview avec le Wall Street Journal.