L’annonce de Justice League HBO Max arrivera une fois que le battage médiatique de Wonder Woman 1984 s’éteindra

Zack Snyder a révélé de nouvelles informations sur le prochain Ligue de justice sortir. Le réalisateur dit qu’il veut Patty Jenkins ‘ Wonder Woman 1984 être le principal objectif des fans de DC en ce moment. Jenkins et Warner Bros. ont finalement sorti la suite tant attendue le jour de Noël, où elle a été créée simultanément dans les salles et sur HBO Max. C’est une décision que beaucoup d’autres grands studios surveillent pour voir comment cela fonctionne financièrement. Au moment d’écrire ces lignes, Warner Bros dit que Wonder Woman 1984 a dépassé tous les objectifs précédents qu’ils auraient pu avoir pour cela.

Après quelques semaines, l’attention passera alors de Wonder Woman 1984 à Zack Snyder’s Ligue de justice, qui sortira en 4 tranches d’une heure sur HBO Max en mars. Le film a été prolongé à plus de quatre heures et le réalisateur est très excité que le monde puisse enfin voir ce qu’il avait à l’esprit il y a plus de quatre ans lorsqu’il développait le projet pour la première fois. Cependant, le moment est venu pour les fans de DC de continuer à être patients. Snyder avait ceci à dire à propos de la sortie à venir.

« Nous voulons laisser Wonder Woman 1984 avoir sa course. Tout le monde doit sortir et voir Wonder Woman et l’adorer parce que c’est incroyable, je suis juste super fier. Mais probablement dans la nouvelle année, nous allons avoir une annonce difficile de la date, une date difficile et une annonce cool, une petite activation. «

Bien que nous sachions que Justice League de Zack Snyder sortira en mars, nous n’avons pas encore de date de sortie concrète. Quoi qu’il en soit, le réalisateur est prêt à commencer à taquiner la sortie et il a révélé que la campagne promotionnelle commencerait dans la nouvelle année. Snyder n’a pas détaillé ce que ce sera précisément, mais il dit que les fans peuvent s’attendre à une nouvelle bande-annonce bientôt. Il explique.

« J’ai une idée de ce que cela pourrait être, mais ça va être cool, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, donc c’est amusant. Après cela, vous pouvez vous attendre probablement à une autre grande bande-annonce à venir et à toutes les autres activations intéressantes que nous avons. … Alors ça va devenir assez fou, joli Ligue de justice-centrique à venir dans les prochains mois. «

Il a été rapporté plus tôt que Ligue de justice sera probablement la fin de la route pour Zack Snyder et son partenariat avec DC. Les fans qui s’attendaient à voir des spin-offs, voire une suite, ne devraient pas retenir leur souffle collectif, selon des sources proches du studio et du réalisateur. Cela étant dit, les fans de DC sont sur le point de voir quelque chose que personne, pas même les chefs de Warner Bros., n’a jamais pensé qu’il allait devenir une réalité lorsque Zack Snyder Ligue de justice premières sur HBO Max l’année prochaine.

Pas même Zack Snyder jamais pensé que sa version de Ligue de justice verrait jamais la lumière du jour. Cela ne l’a pas empêché de taquiner les fans sur son existence au fil des ans, ce qui a alimenté le mouvement Release the Snyder Cut et a maintenu l’espoir. Après quelques années de collecte de fonds régulière et d’attention portée au projet, Warner Bros. ne pouvait plus l’ignorer, ni les fans. Maintenant, Zack Snyder’s Ligue de justice est officiellement en route, avec une campagne promotionnelle bientôt lancée. Vous pouvez consulter l’interview de Snyder ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube FilmJunkee.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming