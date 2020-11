Killer Klowns de Outer Space 2 pourparlers sur Netflix

Killer Klowns de Outer Space 2 a au moins été discuté avec Netflix. Ceci, selon le réalisateur Stephen Chiodo, qui a dirigé le classique original de science-fiction / horreur. Reste à savoir si quelque chose vient ou non de ces discussions. Mais Chiodo encourage les fans à faire du bruit s’ils veulent le voir se produire.

Stephen Chiodo est sur le point de revenir avec un nouveau Noël spécial Alien Xmas. En l’occurrence, le spécial stop-motion se dirige vers Netflix. Cela, semble-t-il, leur a ouvert la porte pour discuter de Killer Klowns from Outer Space 2. Voici ce que Chiodo avait à dire à ce sujet dans une récente interview.

“Nous leur parlons. Nous parlons tout le temps. Comprenez ceci: nous essayons de faire une suite depuis que nous avons fait le film et les fans se fâchent contre nous. Nous ne le mentionnons pas trop, parce qu’ils mettez-vous en colère. Ils disent: “Oh, quel est votre problème les gars?” Mais nous essayons. L’entreprise n’est qu’un ours, elle évolue à un rythme glacial. “

“Il y a de l’intérêt, et ça diminue et ça coule. Il y a des cadres qui veulent vraiment le faire, puis, tout d’un coup, des chaises musicales. Ils sont sortis, un nouveau régime est en place, et ils ne comprennent pas.” Nous verrons comment Alien Xmas fait avec les gens de Netflix. Nous verrons s’ils peuvent embrasser notre sensibilité. Nous avons des tonnes d’idées pour vraiment mener à bien cela. Je suis étonné qu’il ait résisté à l’épreuve du temps, qu’il soit Aujourd’hui, les parents qui ont aimé le montrent à leurs enfants. Les enfants aiment ça. Ils le montrent à leurs amis. Ils se marient et ils ont des enfants. Je suis étonné que cela ait duré aussi longtemps. Donc il y aura, espérons-le, quelque chose dans le futur. “

Une continuation de Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique fait l’objet de discussions depuis des années. En 2018, SyFy s’était engagé pour produire un redémarrage, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Une série télévisée était également en développement il y a plusieurs années. Encore une fois, cela n’est jamais devenu une réalité. Charles Chiodo et Stephen Chiodo envisagent de faire une suite depuis des années. Le titre proposé est The Return of the Killer Klowns from Outer Space in 3-D.

Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique est sorti à l’origine en 1988. Très simplement, il se concentre sur des adolescents dans une petite ville qui découvrent une meute d’étrangers meurtriers qui ressemblent beaucoup à des clowns. Il est devenu un culte au fil des ans, ce qui en fait un candidat sérieux pour un redémarrage moderne / continu. Stephen Chiodo, parlant plus loin, a recommandé aux fans de s’exprimer.

“Regardez, MGM contrôle Killer Klowns. Si [fans] écrivez MGM et dites: «Où est notre suite? Où est cette propriété? Il y a tellement de façons d’exploiter cette chose. C’est vraiment la base de fans. La base de fans doit être plus vocale envers MGM que nous, car ils la contrôlent. Mais je suis tellement content. C’était un projet que nous voulions juste faire un film que nous aimions. Encore une fois, Forbidden Planet, Invasion of the Body Snatchers, tous les films que nous avons aimés sont jetés là-dedans. Et je suis vraiment ravi que les gens y aient répondu. “

Netflix a sans doute plus d’argent à débourser que toute autre société de médias produisant du contenu pour le moment. S’ils sentent qu’il y a suffisamment de demande pour Killer Klowns 2, alors peut-être, juste peut-être, cela peut enfin arriver. Cette nouvelle nous parvient via Comicbook.com.

