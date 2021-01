Hearthstone Battlegrounds Patch 19.2.1 Nerfs Elistra The Immortal et introduit quelques petites corrections de bugs

Foyer Le patch 19.2.1 de Battlegrounds est petit, mais les changements auront toujours un impact sur le jeu. Elistra l’Immortel 7/7 à l’origine a été nerfé en 4/4. Cela est dû aux très bonnes performances de la carte depuis qu’elle a été introduite avec la dernière baisse de contenu de Battleground.

La carte est une carte technologique puissante pour les champs de bataille de fin de partie. À 7/7, elle était extrêmement forte si vous parveniez à obtenir la carte tôt et fermait essentiellement certaines versions du milieu à la fin du match. Ce nerf fera-t-il une différence?

Joyeux vendredi! Nous avons des changements d’équilibre à venir avant le week-end. 🔸 Edwin VanCleef (Standard)

🔸 Poing américain Boggspine (Standard)

🔸 Elistra l’Immortelle (Champs de bataille) 📜 Notes de version: https://t.co/UQZM2F2pq9 pic.twitter.com/4QCDq6Ve3N – Hearthstone (@PlayHearthstone) 8 janvier 2021

C’est étrange, dans la mesure où il est en fait difficile de dire si frapper 3/3 de la carte va faire une différence. Elistra est la plus forte en tant que carte technique. Une fois détruite, la carte renaît toujours avec un bouclier divin et protégera toujours vos plus grands sbires raillés.

La plus grande différence que ce nerf fait est à sa puissance en tant que 6-drop précoce. À 7/7, Elistra pourrait tuer quatre ou cinq sbires ennemis d’elle-même, surtout si vous obtenez un 6-drop au tour 5 ou 6. C’était une carte frustrante à affronter, car vous ne pouvez même pas tirer dessus. les autres cartes.

Au 4/4? La carte est toujours forte, mais pas assez pour anéantir presque tout le plateau ennemi au tour 7. Cela n’enlève pas non plus le potentiel de buffing Elistra avec un Lil Rag, ou d’autres moyens.

J’imagine qu’Elistra continuera de jouer dans Battlegrounds et que ce ne sera plus un choix garanti si vous essayez de vous maintenir au début / au milieu de la partie. Ses capacités technologiques sont toujours au maximum et elle est une carte très intéressante même avec ce petit nerf.

Le patch Battlegrounds introduit également quelques petites corrections de bugs. La taverne temporelle Infinite Toki interagira désormais correctement avec le prix Sombrelune «Nouvelle recrue», et il en va de même pour le portail des rêves d’Ysera.

Dans l’ensemble, c’est un petit patch pour Battlegrounds, mais le plus grand patch Hearthstone aborde également Standard. Edvin van Cleef reçoit un petit nerf en raison de sa solide performance ces dernières semaines, et Bogspine Knuckles passe de 4 dégâts à 3.

La prochaine mise à jour de Battlegrounds arrivera probablement vers la fin du mois de janvier ou le début du mois de février. Ces petits correctifs viendront apporter des modifications au nouveau contenu introduit avant les vacances.