`` The Expanse '' se terminera dans sa sixième saison, qui vient d'être annoncée par Amazon

Janvier 2021 sera la date à laquelle la sixième et dernière saison de ‘The Expanse’ commencera à tourner. La série de science-fiction, avec un bilan solide mais une base de fans fidèles, Cela conclura son histoire, qui présentera son cinquième épisode tant attendu dans un peu moins d’un mois.. Cela coïncidera ainsi dans le temps, plus ou moins et s’il n’y a pas de retards dus à la situation unique que vit l’industrie audiovisuelle, avec le lancement de «Leviathan Falls», le huitième et dernier livre de la saga sur laquelle il se fonde.

La les séries et les livres se termineront ainsi plus ou moins simultanément, ce qui en fait de parfaits compagnons pour se compléter (et nous ne regardons personne, «Game of Thrones»). Même ainsi, et comme le monde des best-sellers fantastiques fonctionne, il est peu probable que les parcelles se nourrissent les unes des autres en profondeur, bien que chaque saison ait plus ou moins été en phase avec chacun des volumes.

Science-fiction culte avec des touches politiques

«The Expanse» a eu un bilan quelque peu douteux, avec des changements de chaîne et des menaces d’annulation. Il est né en 2015 à Syfy, où trois saisons se sont écoulées et, en fait, certaines des caractéristiques esthétiques de la série maison sont encore conservées. En 2018, il a été annulé, mais Il a été repris par Amazon Prime Video, qui a commencé à le diffuser à partir de décembre 2019, et jusqu’à présent, il en a conservé les droits. et il envisage de lui donner une fin fermée, comme les fans l’ont demandé.

Vous l’avez complet sur Amazon Prime Video, et c’est une excellente occasion d’accéder à une série de science-fiction qui, Contrairement à d’autres productions à succès du genre, il n’est pas déguisé en drame dystopique ou des aventures pour tous les publics, et regorge des éléments les plus purs de la science spatiale. Il se déroule des centaines d’années dans le futur, dans une guerre froide entre les terrestres et les martiens dont l’état fragile de paix est menacé par une protomolécule extraterrestre aux effets dévastateurs.