Surprise! William Bowery est le petit ami de Taylor Swift, Joe Alwyn – et il a en fait écrit toute la partie de piano sur «Exile» de Folklore.

Taylor Swift l’a encore fait. Après la surprise de la sortie de son nouvel album Folklore en juillet, elle a surpris les fans en publiant un film documentaire sur Disney + sur la façon dont l’album a été réalisé.

Folklore: les longues sessions en studio de l’étang est un doc d’une heure et demie où Taylor plonge dans les tenants et les aboutissants de l’écriture et de l’enregistrement d’un disque au milieu de la quarantaine, et révèle quelques secrets en cours de route.

En juillet, les fans ont remarqué un mystérieux écrivain appelé William Bowery crédité sur deux Folklore pistes, «Exile» et «Betty». Taylor les a appelés l’un de ses «héros musicaux» mais, après une recherche rapide sur Google, personne avec ce nom n’est jamais venu.

De multiples théories sont alors apparues. Était-ce Joni Mitchell? Son frère Austin Swift? Lorde? Son petit ami Joe Alwyn? L’identité de William Bowery est restée secrète jusqu’à ce que Taylor révèle exactement de qui il s’agissait dans son documentaire – et les fans avaient raison après tout ce temps.

William Bowery est Joe Alwyn. Confirmé.



Taylor Swift confirme que Joe Alwyn est l’écrivain folklorique William Bowery. Image: TASRIGHTSMANAGEMENT2020 / via , Mike Marsland / WireImage

De nombreux fans avaient déjà deviné que Joe Alwyn était le mystère Folklore écrivain. Une théorie a souligné que lui et Taylor sont allés une fois à un concert de Kings of Leon à l’hôtel Bowery, et que l’arrière-grand-père de Joe s’appelle William. Ils ont mis deux et deux ensemble et ont abouti, à leur insu à l’époque, avec la bonne réponse.

Taylor a confirmé l’identité de William Bowery en parlant de “ l’exil ” en elle folklore: les longues sessions de l’atelier sur l’étang documentaire. (Le chat ‘Exile’ commence à 19 min 26 s, si vous voulez la regarder parler fièrement de lui.)

À propos de la contribution secrète de Joe à la quatrième piste, Taylor dit: “Il y a eu beaucoup de discussions sur William Bowery et son identité parce que ce n’est pas une vraie personne.”

“Donc, William Bowery est Joe, comme nous le savons. Et Joe joue du piano à merveille, et il joue toujours et invente et crée en quelque sorte des choses.”

Elle continue: “Exile était fou parce que Joe avait écrit toute la partie de piano et chantait la partie de Bon Iver. Il la chantait juste, comme c’est le cas pour tout le premier couplet. J’ai donc été ravie et j’ai demandé si nous pouvions continuer à écrire cela. Un. Il était assez évident que ça devrait être un duo parce qu’il a une voix si basse et ça sonnait vraiment bien là-bas dans ce registre. “

Et voila. Joe Alwyn nous a donné l’un des morceaux les plus émouvants Folklore, qui d’ailleurs, est maintenant nominé pour un Grammy. Son impact.

.

