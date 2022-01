Romance, une mini-série qui mêle mystère, amour et voyage dans le temps débarque en Europe

in

Si vous êtes amateur d’histoires mêlant amour, mystère et voyage dans le temps, Europe Europe vous apporte exactement ce dont vous avez besoin avec la mini-série Romance, du scénariste et réalisateur Hervé Hadmar. C’est un thriller romantique français composé de six épisodes qui débarque sur la chaîne ce 11 janvier.

De quoi s’agit-il? Jeremy est un homme solitaire de 32 ans vivant à Paris qui ne correspond pas à sa génération. Sa vie bascule lorsqu’il part travailler comme barman au Wonderland, un club de jazz où il est séduit par une photo qui orne le lieu. Cette image est celle d’une belle femme sur la plage de Biarritz dans les années 60. Le pays des merveilles sera-t-il une porte vers le fantasme d’unir deux êtres d’époques différentes ?

Cette prémisse peut être familière à ceux qui ont vu le film. Demander du temps pour revenir (1980), avec Christopher Reeve, Jane Seymour et Christopher Plummer. Ou ils peuvent penser que c’est une intrigue similaire à un film qu’ils ont vu récemment, La nuit dernière à Soho (2021).

Mais Hadmar ne s’est appuyé sur aucun de ces films pour cette histoire. Son idée a commencé après avoir lu les nouvelles d’un collectionneur d’appareils photo qui a trouvé aux États-Unis un appareil photo qui avait à l’intérieur un film avec la photographie d’une femme en maillot de bain. L’image correspondait aux années soixante.

Sur la base de cette anecdote, Hadmar s’est tourné vers Olga Kurylenko et Pierre Deladonchamps pour raconter l’étrange engouement d’un homme du 21e siècle pour une dame du 20e siècle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂