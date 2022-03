Chau Marvel : Robert Downey Jr jouera dans une nouvelle franchise pour Prime Video

célébrités

Robert Downey Jr est l’un des acteurs les plus reconnus et les plus aimés de Marvel, mais son temps dans la franchise est terminé et il se prépare maintenant pour un nouveau rôle principal. Connaître tous les détails.

© GettyRobert Downey Jr

le pas de Robert Downey Jr par Marvel a été emblématique. On a rarement vu un acteur qui, après avoir été critiqué par les fans d’une franchise, parvient à toucher le cœur de tous et à devenir l’un des plus aimés et respectés. L’amour qu’il a généré date du premier de ses films, Hombre de Hierrosorti en 2008 et qui a fait sensation auprès de tous les fans du MCU et des super-héros de Stan Lee.

Cependant, l’ère de Robert Downey Jr C’est fini. Avec Marvel, l’acteur a récolté des années de succès, mais après fin de partie des vengeurs, il rompt avec ce personnage emblématique et puissant du studio. Bien que, pour dire la vérité, depuis lors, le monde entier attende son retour, mais tout indique que cela n’arrivera pas, du moins pas dans un avenir proche. C’est parce que l’acteur a déjà d’autres projets sur lesquels se concentrer.

C’est que, en plus de la production de la deuxième saison de dent sucrée pour Netflix, il sera également chargé de jouer dans une nouvelle franchise, mais cette fois pour Prime Video. C’est la nouvelle adaptation qui sera faite de Parker, le personnage créé par Donald E. Westlake et sera, une fois de plus, sous la direction de Shane Black. Sans aucun doute, le début d’un nouveau chemin qui durera encore un moment.

Parker est à l’origine d’un anti-héros, un criminel impitoyable et coriace qui a été créé en 1962 et a eu 24 livraisons de livres. Je veux dire, Downey Jr a un long chemin à parcourir, qui commencera par un film intitulé Jouer sale. Bien sûr, il convient de noter que ce n’est le nom d’aucun des nombreux volumes qui sont écrits, il est donc probable qu’il s’agisse d’un mélange de plusieurs ou d’un long métrage inspiré par eux.

Pour l’instant on ne sait pas s’ils ont déjà commencé à travailler sur ce film, mais il est certain que les fans seront une fois de plus ravis du travail de Robert puisqu’il est l’un des artistes les plus polyvalents d’Hollywood. De plus, il faut rappeler qu’il fera également partie de l’impressionnant casting de Oppenheimerqui mettra en vedette Cillian Murphy et sera réalisé par Christopher Nolan.

