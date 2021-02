L’épouse de Nick Kroll: Qui est Lily Kwong?

Nick Kroll est un acteur, comédien, écrivain et producteur américain.

Il a travaillé sur plusieurs projets notables, mais il est surtout connu pour la mise en vedette et la co-création de la série humoristique animée Netflix. Grande bouche, qui a eu plusieurs nominations et plusieurs victoires au 72e Primetime Emmy Awards annuels.

Kroll a de nouveau été catapulté sous les projecteurs parce que l’histoire de sa vie sur le passage à l’âge adulte est présentée dans la nouvelle série documentaire Disney + Devenir.

Bien que Kroll ait eu une carrière réussie à Hollywood, son prochain rôle en tant que père pourrait être son plus important à ce jour, car sa femme, Lily Kwong, a révélé qu’elle avait donné naissance au premier enfant du couple le 21 janvier 2021.

Qui est la femme de Nick Kroll, Lily Kwong?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la relation de Kroll et Kwong, y compris des détails sur la naissance de leur fils.

Qui est Lily Kwong?

Kwong est né à San Fransico mais vit actuellement à New York.

Pendant ses études, Kwong jouait au softball et au volleyball 10 mois par an. Kwong a fréquenté le Bard College avant d’être transférée à l’Université de Columbia où elle a obtenu en 2012 un BA en études urbaines.

Elle a de la famille partout dans le monde qui l’appelle le surnom de « Scout » en raison de son amour de la nature.

Elle a lancé son premier club nature en première année et dit qu’elle «essaie de faire la même chose qu’une adulte, à une échelle beaucoup plus grande». En 2018, Kwong a fait le Forbes 30 sous 30 liste.

Que fait Lily Kwong dans la vie?

Lily Kwong est une force avec laquelle il faut compter et n’est pas timide devant une caméra.

Elle est mannequin, paysagiste et paysagiste basée à Brooklyn. Elle est également entrepreneure et a créé sa propre entreprise appelée Studio Lily Kwong – sa mission étant de « reconnecter les gens à la nature » – et Freedom Gardens. une organisation vouée à enseigner aux autres comment cultiver leur propre nourriture.

Dans son travail, elle a aidé à créer de beaux designs urbains qui incorporent la nature dans la mode. Kwong vise à apporter l’harmonie entre les gens et la nature.

Que fait Lily Kwong pendant son temps libre?

Kwong est un grand amateur de plein air. Son amour de la nature est né depuis son plus jeune âge et cet amour est devenu un but.

Elle aime faire du vélo et des randonnées avec Kroll. Elle aime aussi manger les légumes qu’elle cultive elle-même et inspire les autres à faire de même sur son Instagram. Elle aime aussi voyager et faire du yoga.

Quelles sont les autres passions de Lily Kwong?

Kwong est extrêmement actif sur les réseaux sociaux.

Il s’agit principalement de promouvoir son travail et son activisme pour la nature. Elle a également montré son soutien au mouvement BLM et à Breonna Taylor. Elle utilise également son social pour montrer de l’affection pour son beau avec de jolies photos de couple et d’adorables souhaits d’anniversaire.

Le couple a annoncé sa grossesse en octobre, puis s’est marié un mois plus tard.

Après avoir annoncé leur grossesse en octobre 2020, Kroll et Kwong se sont mariés en novembre.

« Tellement merci pour @lilykwong », a écrit Kroll en sous-titrant une douce claque des deux dans leur tenue de mariage.

Kroll et Kwong ont accueilli leur premier enfant ensemble en janvier 2021.

Dans une publication sur Instagram le 8 février, Kwong a révélé qu’elle avait donné naissance au premier enfant du couple en janvier de cette année.

« Bienvenue dans le monde, petit – notre beau petit garçon nous a rejoints au bord de la terre le 21/01/21. Nos cœurs sont pleins », a écrit Kwong sous-titré la photo adorable du petit pied de son fils nouveau-né.

Les fans ont inondé la section des commentaires de bons vœux pour le couple, avec un fan qui a écrit: « Exploser de joie pour vous !!! Profitez de chaque minute », et un autre écrit, « Tellement heureux pour vous! »

Félicitations aux nouveaux parents!

Deauna Nunes est une écrivaine qui couvre des sujets de culture pop, de soi et d’amour.