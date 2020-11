"bêtes Fantastiques": Johnny Depp Ne Joue Plus à Grindelwald

Johnny Depp quitte la série « Fantastic Beasts ». L’acteur a annoncé qu’il n’apparaîtra plus devant la caméra en tant que magicien maléfique Grindelwald. Le fond est apparemment une bataille juridique en cours, dans laquelle l’image de l’acteur a gravement souffert.

Depp a annoncé via Instagram qu’il renonçait à son rôle dans la série de films de l’univers « Harry Potter ». Le studio de cinéma Warner Bros. lui a demandé de le faire. Il respecte cela et se conformera à la demande.

La sortie au cinéma de « Fantastic Beasts 3 » reportée à 2022

La sortie en salles prévue de « Fantastic Beasts 3 » est reportée en raison du changement de position de premier plan: à l’origine, elle était prévue pour novembre 2021, maintenant Warner Bros.a annoncé que le film ne débutera qu’à l’été 2022. Rapports d’échéance. Le rôle de Grindelwald sera à nouveau rempli, mais on ne sait pas encore avec qui. Une possibilité évidente serait Colin Farrell: il avait déjà joué un personnage dans le premier film de la série, qui s’est finalement avéré être Grindelwald sous un déguisement magique.

Occasion actuelle: le procès perdu de Depp contre un tabloïd

Depp et Warner Bros. ne donnent pas la raison exacte de la démission. Puisque la déclaration de l’acteur commence par «à la lumière de l’actualité», il va de soi que le différend juridique entre Depp et son ex-épouse Amber Heard est responsable. Les deux se disputent devant le tribunal depuis des années sur de graves allégations de violence domestique et de mauvais traitements. Il y a quelques jours, selon CNN, Depp a perdu une poursuite en diffamation contre le tabloïd britannique « The Sun », qui en 2018 l’avait qualifié de « voyou de femme ». Le tribunal compétent a estimé que la désignation était «essentiellement correcte». Depp veut faire appel.