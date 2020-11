Il y a eu beaucoup de moments frustrants dans K-Pop, et parfois, ces moments poussent les internautes à avoir de grandes réactions. Voici 5 moments de K-Pop qui ont rendu furieux les internautes.

1. Minzy, ancien membre de 2NE1, révélant ce que Yang Hyun Suk a dit au groupe

Dans une interview avec Panneau d’affichage, l’ancienne membre de 2NE1 Minzy a partagé que son ancien patron, Yang Hyun Suk, disait constamment aux membres de 2NE1 qu’ils étaient «laids». Minzy a également déclaré que ces commentaires les blessaient, car le groupe recevait des commentaires similaires d’internautes malveillants.

Les gens, les internautes critiquaient le fait que vous savez, nous n’étions pas le plus beau groupe. Nous étions le «groupe laid». Je ne savais pas comment traiter cela, je l’ai gardé. C’était difficile. [As a group], nous avons prétendu que ce n’était pas grave et avons essayé de l’oublier, mais vous ne pouvez pas l’oublier – c’est difficile. J’essayais de suivre les autres filles du groupe en termes de maturité, mais quand vous êtes face à ces groupes de filles qui ressemblent à des mannequins et que vous faites quelque chose de différent – cool, mais différent – vous traitez dans un autre façon. » – Minzy

Non seulement cela, mais Minzy a également révélé que Divertissement YG a continué à retarder ses débuts en solo, ce qui l’a finalement amenée à quitter l’entreprise.

Il n’y avait pas assez de concentration pour terminer mes affaires. Ils n’arrêtaient pas de le retarder et puis, en ce qui concerne essentiellement tout le reste, vous ne connaissez pas les détails. – Minzy

Après que Minzy ait partagé cela, de nombreux internautes étaient furieux contre Yang Hyun Suk.

Article Billboard de Minzy: Je pleure. Elle souffrait énormément. Son patron et la société dans laquelle elle vivait ont condamné son groupe pour être né avec des visages qui ne correspondaient pas au moule. C’est pourquoi je suis tellement en colère quand les gens viennent après les regards de Gfriend. pic.twitter.com/P1Ugh65ILM – Gfriendcore (@popcalypses) 19 décembre 2018

2ne1, individuellement, luttaient tous secrètement. Je suis convaincu que chacun d’eux essayait de cacher ses démons car ils ne voulaient pas blesser les personnes les plus proches d’eux. Je suis content que Minzy soit parti. La santé mentale passe avant tout. YG est un idiot qui ne mérite aucun d’entre eux. – silent_angel (@ silenttears04) 19 décembre 2018

2. Kyungri, ancien membre de Nine Muses, révèle comment le PDG de l’entreprise l’a maltraitée

En 2016, Kyungri a révélé que Divertissement Star EmpirePDG de, Shin Joo Hak, ignorait souvent ses salutations chaque fois qu’ils se rencontraient. Kyungri a également déclaré que Shin Joo Hak n’avait pas fait cela à d’autres personnes de l’entreprise, telles que ZE: Ade Siwan.

Après que Kyungri ait révélé cela, de nombreux internautes étaient furieux, car ils pensaient que le PDG ne traitait les gens avec respect que s’ils étaient populaires.

«Même à l’université, certains seniors feraient un gros problème pour les saluer, et une fois que vous vous ignorez et passez devant… Je déteste ces gens, ce PDG a probablement aussi une mauvaise personnalité.» «Maintenant, je peux comprendre pourquoi Kwanghee était si désespéré de rejoindre Infinite Challenge. Le PDG ne vous traite comme un être humain que si vous êtes populaire. Il devait être tellement stressé quand le PDG ne s’occupait que de Siwan et Hyungsik. C’est sérieusement un problème avec l’agence. » – Les internautes

Kyungri a finalement quitté Star Empire Entertainment en 2019, et certains pensent qu’elle a jeté un peu d’ombre sur l’entreprise dès son départ.

3. Les fanatiques sont harcelés sexuellement par un membre du personnel de l’entreprise

Plusieurs membres de Fanatics faisaient une émission en direct, et ils ont été vus portant des jupes courtes et n’avaient rien pour se couvrir les jambes. On a alors vu quelqu’un donner des vestes aux membres pour qu’ils puissent se couvrir les jambes.



Cependant, après la remise des vestes, un membre du personnel masculin a pu être entendu demander à cette personne pourquoi elle couvrait les jambes des membres, ainsi que le bruit d’une gifle.

Que fais-tu, couvrant [their legs] up? Nous essayons de leur montrer, pourquoi le couvrez-vous? Es-tu stupide? – Personnel masculin

Les internautes étaient furieux à cause de ce membre du personnel masculin, et certains ont dit que les membres étaient harcelés sexuellement.

«Quel genre d’homme est ce personnel masculin?» «Je pense que si j’étais leurs parents, mon cœur s’effondrerait après avoir vu ça.» «Je me sens tellement bouleversé de voir les visages des membres.» – Les internautes

Peu de temps après, l’agence Fanatics, FENT, a publié des excuses.

Bonjour, c’est FENT, l’agence Fanatics. Nous aimerions d’abord nous excuser auprès des membres et des fans qui ont reconnu le sérieux des remarques des membres du personnel sur place lors de l’émission V Live de Fanatics diffusée le 7 septembre. Nous reconnaissons que les remarques des membres du personnel lors du V Live étaient fausses, quelle qu’en soit la raison. La personne responsable agira en conséquence contre la personne. FENT veillera à ne pas laisser cela se reproduire à l’avenir. Nous tenons à nous excuser encore une fois auprès des fans qui aiment les fanatiques, et nous ferons de notre mieux pour protéger les droits et les intérêts de l’artiste que vous aimez. – FENT

4. Sasaeng fan qui fuit l’adresse de GOT7 Jackson

En 2019, Jackson a affronté un sasaeng fan qui a divulgué son adresse et celle de ses parents à Hong Kong.

Donc, ce saesang a divulgué l’adresse de Jackson en ligne et quand il l’a interrogée à ce sujet, elle a nié avoir agi comme si elle n’en savait rien. pic.twitter.com/v5823mCR0W – Kiara⁷𝓰ₒₜ₇⁷⁷ (@damnchimchim) 27 août 2019

De nombreux internautes étaient furieux sasaeng fan pour franchir la ligne, et beaucoup ont réclamé Divertissement JYP prendre des dispositions.

Être une plante grimpante est déjà déjà assez mauvais et aller partager son adresse, c’est définitivement franchir la ligne. Les gens peuvent-ils connaître leurs limites? Veuillez donner à Jackson de l’espace et de l’intimité – Mai🍪👑M1RRORS👑🍪 (@ SukiLove852) 27 août 2019

jackson: c’est toi qui as posté mon adresse en ligne n’est-ce pas?

👤: non ..

il était clairement bouleversé et il reconnaissait visiblement le sasaeng. il hocha la tête comme s’il disait « je sais que c’est toi, tu finna attraper ce procès » JYP DOIT FAIRE QUELQUE CHOSE À CE SUJET! pic.twitter.com/u5QkxK8p64 – ً tela ♡ ︎ 600 jours w wonho (@wonhosbebe) 27 août 2019

5. Choi Jong Hoon utilise les médias sociaux lors des enquêtes policières

En 2019, Choi Jong Hoon a fait face à d’immenses réactions de la part des internautes lorsqu’il a été montré qu’il s’engageait dans les médias sociaux alors qu’il menait des enquêtes policières sur des accusations de circulation de vidéos illégales. Choi Jong Hoon a aimé un Instagram photo de lui-même rapportant à la police et aimant une autre publication d’un autre compte.

De nombreux internautes l’ont critiqué pour ne pas avoir réfléchi à ses actions.

« Incroyable. Lol. » « Il n’a aucun sentiment de culpabilité. » «Il a un trouble de la personnalité narcissique, donc il ne sait pas ce qu’est la culpabilité. «Il est pourri de l’intérieur. Il a dû être pourri depuis qu’il était dans le ventre de sa mère. – Les internautes

Choi Jong Hoon a finalement été reconnu coupable d’agression sexuelle, de production illégale et de distribution de vidéos pornographiques. Il a été condamné à deux ans et six mois de prison.