Kerry Washington interprètera le nouveau professeur de Bart dans Les Simpson

Bart Simpson a enfin un nouveau professeur Les Simpsons. Pendant près d’une décennie, Bart s’est retrouvé sans enseignant permanent pour sa classe de quatrième année à Springfield Elementary après le décès de l’actrice Marcia Wallace en 2013. Parce que Les Simpson les producteurs ne pouvaient pas imaginer refondre le rôle de la voix de Wallace en tant que Mme Krabappel, il a également été révélé dans la série animée que le personnage, qui avait épousé Ned Flanders (Harry Shearer), était décédé.

Maintenant, un nouveau membre de la distribution a Les Simpsons dans un rôle récurrent en tant que Rayshelle Peyton, alias Mme Peyton, la nouvelle enseignante de Bart. Elle sera doublée par Kerry Washington (Scandale, Des petits feux partout) et devrait faire ses débuts dans l’épisode du 24 avril, « My Octopus and a Teacher ». Il ne s’agit pas d’une apparition ponctuelle, car Mme Peyton restera en permanence en tant que successeur de Mme Krabappel.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est une excellente enseignante », dit Washington à propos de Mme Peyton, par Entertainment Weekly. « Mais comme tous les meilleurs professeurs, elle sait que ses élèves ont autant à lui apprendre qu’elle a à leur apprendre. Et enseigner à Bart est un travail rempli d’opportunités de croissance. »

Elle a ajouté : « Je suis juste une énorme Les Simpson ventilateur! De quel héritage extraordinaire faire partie ! Et j’ai pensé que l’idée de jouer le professeur de Bart était si drôle. J’étais enseignant dans les écoles publiques de New York. Et ma mère est une enseignante à la retraite. Enseigner est pour moi un métier sacré. Je ne pouvais qu’imaginer les rires impliqués dans l’enseignement de Bart. »

Différentes stars invitées avaient servi de remplaçants temporaires au cours des saisons précédentes avant l’introduction de Mme Peyton. Willem Dafoe a exprimé un personnage qui est venu enseigner la classe dans un épisode de la saison 26, mais il a été renvoyé à la fin, le limitant à un seul. Sofia Vergara a également exprimé un enseignant suppléant dans la saison 27, mais elle a également quitté Springfield à la fin de l’épisode. Ned Flanders a également occupé le poste d’enseignant de quatrième année dans la saison 29.

À propos du casting de Washington dans ce rôle récurrent, la co-productrice exécutive Carolyn Omine a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi nous l’avons reporté. Notre chère Marcia me manque, et je pense qu’il y avait un peu de tristesse et de réticence à faire mais cela fait neuf ans. Nous avions une conversation au moins une fois par an, peut-être tous les deux ans. Nous ne pouvions pas vraiment décider, et nous ne pouvions pas vraiment nous mettre d’accord. Il n’y avait tout simplement pas la pensée inspirée – jusqu’à ce que nous est tombé sur ça. »

Mme Krabappel et Mme Peyton sont totalement différentes







Marcia Wallace était bien trop unique avec la façon dont elle a exprimé Edna Krabappel que le meilleur plan d’action était d’introduire un nouveau personnage qui avait une personnalité entièrement différente. Cela permettra à Mme Peyton de briller par elle-même sans avoir besoin de la comparer constamment à Mme Krabappel. Omine a déclaré que l’objectif était que Mme Peyton ait un côté comique tout en restant très efficace dans son travail, à l’instar d’Amy Poehler. Parcs et Loisirs personnage.

« Nous n’allons pas nous dire, ‘Oh, c’est un nouveau Krabappel' », dit Omine. « La plupart de nos professeurs sont en quelque sorte des épuisements, et c’est juste une fonction de comédie. Mais nous avons pensé: » Rendons cela différent, faisons d’elle une bonne enseignante. Parfois, il est difficile de trouver de la comédie chez les gens qui sont bons, mais ensuite vous pensez à des gens comme Leslie Knope. Ils sont juste un peu trop, mais ils font bien leur travail. Nous voulions avoir ce genre de professeur.

Vous pouvez attraper Kerry Washington en tant que Mme Peyton lorsque de nouveaux épisodes de Les Simpsons diffusé le dimanche soir sur Fox.





Marvel a bloqué Stan Lee Cameo de la parodie Loki des Simpsons

Lire la suite





A propos de l’auteur