DC prépare une nouvelle série d’un Aquaman ouvertement gay pour HBO Max

la plateforme de streaming hbo max travaille sur une nouvelle série mettant en vedette Jackson « Jake » Hyde, un personnage de bande dessinée DC ouvertement gay qui est récemment devenu le deuxième Aquaman. La série d’action en direct sera une adaptation de la bande dessinée »Tu m’as apporté l’océan », le roman graphique nominé pour un prix GLADD, écrit par alex sanchez et illustré par Jul Maroh.

La nouvelle production est décrite comme une « comédie dramatique », car elle mélangera les éléments classiques du drame, mais avec une touche d’humour, en plus d’avoir des épisodes d’une heure. Charlize TheronAJ Dix, Beth Kono et Andrew Haas seront les producteurs exécutifs.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Owl House, Disney Plus : Quelle est la sexualité d’Amity







« La série explorera la vie de Jackson ‘Jake’ Hyde, un adolescent gay vivant au Nouveau-Mexique », explique l’annonce officielle de l’émission. « Toute sa vie, il a eu une étrange attirance pour l’eau et aspire à échapper à son environnement désertique en prenant l’océan. Alors qu’il explore ses capacités, y compris la respiration sous-marine et la maîtrise de l’eau, il tombe également amoureux de son camarade de classe, le capitaine de natation de l’école, Kenny Liu.

Jackson Hyde est une modification du personnage de DC nommé Kaldur’ahm, qui a fait sa première apparition en 2010 dans la populaire série animée » Young Justice », et était surtout connu sous le nom de super-héros Aqualad. C’était le volume de la bande dessinée »Brightest Day #4 » où il a été nommé avec son nom actuel.

Vous pourriez également être intéressé par : M. et Mme Smith : Prime Video apportera une série du film avec Donald Glover

Dans l’univers des bandes dessinées de DC, Jackson a été décrit comme ouvertement gay, tandis que son homologue « Young Justice » a été décrit comme un personnage bisexuel. En 2020, DC a publié » You Brought Me the Ocean » sous son empreinte » DC Young Adult Graphic Novels », mettant la sexualité d’Aqualad au premier plan.

C’est également en 2021 que Jackson Hyde est devenu le deuxième Aquaman de la bande dessinée, prenant le relais dans la série limitée de six numéros » Aquaman : The Becoming ». Jackson a ensuite fait équipe avec l’Aquaman original, Arthur Curry, pour une série de suivi intitulée « Aquamen ».