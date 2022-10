La nouvelle fonctionnalité Twitter déclenche la tendance des mèmes viraux

Une nouvelle fonctionnalité Twitter tant attendue par les utilisateurs a enfin été ajoutée : c’est désormais possible différents types de médias dans un tweet poster. Désormais, par exemple, les images, les GIF et les vidéos peuvent tous être tweetés en même temps pour refléter une certaine humeur ou créer un effet comique.

La scène du mème n’a pas eu besoin d’être racontée deux fois à ce dernier et en a rapidement proposé un nouveau tendance des mèmes sur, qui inonde actuellement la plateforme de messagerie.

Enfin : la nouvelle fonctionnalité Twitter vous permet d’utiliser différents médias dans un seul tweet

Twitter déploie maintenant une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de publier des images, des vidéos et des GIF dans un seul tweet. Auparavant, la plate-forme n’autorisait qu’un seul type de format de média à inclure dans une publication, comme plusieurs images.

Bien que vous puissiez actuellement voir les nouveaux tweets de médias mixtes sur toutes les plateformes, ceux-ci ne peuvent être publiés qu’à partir d’appareils iOS et Android pour le moment. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité apparaîtra pour Windows et Mac. La nouvelle fonctionnalité vous permet de jusqu’à quatre éléments multimédias individuelscomposé d’images, de vidéos et de GIF, à publier dans un tweet.

Comment créer une publication de médias mixtes

C’est comme ça que c’est fait: Il est assez facile de créer une publication multimédia mixte sur Twitter : faites-le comme d’habitude et appuyez sur le signe plus bleu dans le coin inférieur droit de l’application pour créer un tweet. Dans l’éditeur de tweet, vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez sélectionner jusqu’à quatre types de médiasen appuyant sur les boutons appropriés.

Ressuscité : la tendance des mèmes inonde Twitter

Cette nouvelle façon de faire preuve de créativité dans les tweets a non seulement donné aux utilisateurs la possibilité de mieux s’exprimer visuellement, mais aussi de façon réelle. tendance des mèmes a débuté. Pour cela, un mème bien connu relancé et intégré dans le nouveau format.

La bande passante de la nouvelle fonctionnalité est pleinement exploitée : avec le nouveau format d’image de mosaïque, les quatre champs multimédias peuvent être utilisés pour donner l’impression que le pape François tient divers objets dans une vénération sincère. Cela donne des combinaisons intéressantes. Nous avons ajouté quelques exemples de la tendance des mèmes « sacrés » ci-dessous pour que vous puissiez en profiter :

Le studio de développement Barils rouges a immédiatement reconnu la nouvelle tendance et fait ainsi l’éloge de son titre à paraître prochainement Les derniers essais sur. ici vous pouvez voir le post complet du studio.

© Barils rouges/Twitter

Qui est la série Marvel actuelle elle hulk poursuivi, saura probablement déjà : Daredevil est de retour ! La joie parmi les fans est vraiment grande et mérite un éloge numérique du pape. ici est le poste complet à ce sujet.

© MCUPerfectGifs/Twitter

Aussi bébé yodaou plutôt Grogu, reçoit des éloges respectueux :

Bien sûr, Simba du « Roi Lion » de Disney ne devrait pas manquer non plus :

Avec les fans du « Seigneur des Anneaux », l’anneau unique est sans aucun doute vanté :

