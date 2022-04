Ce sont les 11 meilleures séries de science-fiction sur Netflix

in

La science-fiction est un genre qui compte d’innombrables fans et Netflix leur propose un catalogue de titres intéressants.

©IMDBÉmissions Netflix

Amateurs de science-fiction ! Aujourd’hui, nous pensons à vous avec un ensemble de recommandations sur les différentes séries qu’il présente Netflix Encadré dans ce genre qui compte tant d’adeptes et est l’un des grands moteurs de l’industrie hollywoodienne, qui dépense des millions de dollars pour présenter des histoires suffisamment crédibles pour avoir un impact sur le public.

Netflix a un catalogue varié en ce sens qui ne décevra pas même le fan le plus exigeant de ce genre qui raconte les histoires les plus improbables, mais avec une touche qui nous permet de nous voir identifié à ses personnages, encadrés dans des situations quotidiennes qui viennent révolutionnés par des éléments fantastiques. Profitez des 11 meilleures séries de science-fiction du géant du streaming!

+La meilleure série de science-fiction sur Netflix

©IMDBles 100

Un siècle après que la Terre ait été dévastée par un holocauste nucléaire, cent habitants d’une station spatiale reviennent sur la planète pour voir si elle est habitable.

Tu peux le voir ici

©IMDBpluie

Six ans après qu’un virus transmis par la pluie a ravagé la Scandinavie, deux frères rejoignent un groupe de survivants en quête de sécurité et de réponses.

Tu peux le voir ici

©IMDBPerce-neige

Le monde s’est figé. Les survivants voyagent dans un train massif qui fait le tour de la Terre, bien que le fragile équilibre à bord menace leur coexistence.

Tu peux le voir ici

©IMDBtribus d’europe

Dans une Europe post-apocalyptique divisée en micro-États en guerre, trois frères luttent pour survivre alors qu’une menace encore plus grande menace le continent.

Tu peux le voir ici

©IMDBgourmand

Gus grandit dans une cabane isolée avec son père et apprend la survie et les dangers qui se cachent au-delà de la clôture qui le protège du monde extérieur.

Tu peux le voir ici

©IMDBLe chemin de la nuit

Les passagers et l’équipage d’un vol de nuit détourné tentent de déjouer le soleil alors qu’un mystérieux événement cosmique sème la terreur dans le monde entier.

Tu peux le voir ici

Le désespoir d’un jeune garçon conduit quatre familles dans une recherche effrénée, alors qu’elles découvrent un mystère qui s’étend sur trois générations.

Tu peux le voir ici

©IMDBvampires

Une adolescente française mi-humaine mi-vampire est aux prises avec ses pouvoirs naissants et ses difficultés familiales tout en étant traquée par une communauté secrète de vampires.

Tu peux le voir ici

©IMDBMiroir noir

Anthologie de science-fiction dominée par l’éloignement et l’imminence du futur où la technologie la plus avancée se heurte aux instincts les plus sombres.

Tu peux le voir ici

©IMDBabîme

Après être morts dans des accidents séparés, Cha Min et Go Se-yeon découvrent qu’ils se sont réincarnés dans des corps qu’ils ne reconnaissent pas.

Tu peux le voir ici

©IMDBchoses étranges

Après l’étrange disparition d’un garçon, une ville est confrontée à un mystère qui révèle des expériences secrètes, des forces surnaturelles et une fille très spéciale.

Tu peux le voir ici

