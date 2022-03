Claudia Gusmano joue dans le guide astrologique des cœurs brisés : "Cela a été un travail complexe de trouver la simplicité d’Alice"

Guide astrologique des coeurs brisés revenir à Netflix avec sa deuxième saison. Rappelons que le premier est sorti fin octobre et a généré un grand retentissement tant parmi les fans d’astrologie que parmi les simples curieux. La vérité est que l’histoire est basée sur le livre homonyme de Silvia Zuca et tourne autour d’Alice, une jeune femme dans la trentaine qui travaille comme productrice de télévision. Après avoir rompu avec son petit ami, qui était auparavant son ami, sa vie amoureuse va de mal en pis, tout comme son travail. Cependant, l’arrivée d’un nouveau coordinateur sur la chaîne et même la rencontre d’un gourou astrologique très plein d’esprit vont complètement changer sa façon d’agir.

(ALERTE SPOILERS POUR LA PREMIÈRE SAISON)

D’accord, si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous avez évidemment déjà vu la première saison. Ainsi, vous saurez que le dernier chapitre s’est terminé de manière très décevante pour Alice. Son patron, Davide, semblait être une sorte « d’homme parfait » qui tombe amoureux d’elle. Mais comme dans la vie elle-même, il y a toujours un « mais » ici aussi. Après le rapprochement tant attendu entre les deux, la jeune femme voit comment il embrasse une autre femme. Et oui, au revoir happy end.

Maintenant, à part la grande tristesse d’Alice, il y a beaucoup de choses à régler dans Guide astrologique des coeurs brisés. On ne sait pas encore de quel signe Davide est -bien que de nombreux fans soupçonnent qu’il s’agit du Lion puisque c’est le seul signe de la première saison qui n’a pas de personnage- et, bien sûr, tous les signes de la roue zodiacale qui ne le sont pas. vu jusqu’ici, c’est-à-dire de Balance en Poissons. Et avant la première, dans spoilers Nous parlons exclusivement avec son protagoniste Claudia Gusmano et il nous a dit ce que c’était que de se mettre à la place d’Alice et quels défis il a trouvés dans ce personnage par rapport aux autres histoires auxquelles il a été confronté.

Entretien exclusif avec Claudia Gusmano, star de Astrological Guide for Broken Hearts

Claudia Gusmano Elle a surpris le monde entier par son charisme et sa douceur en donnant vie à cette fille archétypale de la Balance. Alice est une charmante jeune femme, quelque peu indécise et très romantique. Et l’actrice italienne de 36 ans a su capturer parfaitement ces caractéristiques. Cependant, bien que cette participation à une plateforme telle que Netflix lui a donné une visibilité internationale, Claudia travaille déjà dans le cinéma et la télévision dans son pays depuis plus de 10 ans. Parmi ses titres les plus populaires figure L’allieva, la mafia ne tue qu’en été (tous deux de 2016) et fusil à pompe (2022).

Mais si nous revenons à guide astrologique des cœurs brisés, la série impliquait non seulement de comprendre son personnage, mais aussi de se plonger dans le monde ésotérique mais intéressant de l’astrologie. Dans ce reportage, il nous a confié ce qu’il connaissait de la discipline avant de tourner l’émission. « Il y a quelques années, je me suis intéressé et parfois je l’ai même laissé influencer mes décisions, alors j’ai choisi les gens plutôt que les stars et maintenant je ne vois ça que comme un jeu. »a-t-il exprimé.

Concernant la croissance de l’astrologie ces dernières années, Gusmano a expliqué : « Il vous donne le sentiment de pouvoir prévoir les événements de votre vie. Cela vous fait croire que vous êtes en contrôle et que vous pouvez éviter de souffrir. » Par contre, à propos de la composition de son personnage, l’artiste a dit qu’elle devait comprendre différentes problématiques concernant Alice avant de la personnifier. « J’ai étudié dur et essayé de travailler pour que je puisse comprendre tout ce qui n’était pas encore écrit sur Alice dans le scénario. Cela a été un travail complexe de trouver sa simplicité ».

Claudia est née le 20 août 1986est donc du signe de Leo et non Balance comme son personnage. Les passionnés d’astrologie sauront que le Lion est un signe de feu gouverné par le Soleil, pas moins, ils ont donc tendance à être beaucoup plus explosifs que la Balance, un signe d’air gouverné par Vénus, la planète des relations. En ce sens, l’actrice a réfléchi sur les différences qu’elle a trouvées avec son rôle. « Je suis Lion, je suis instinctif et territorial. Je suis pour tout le monde mais si je sens que quelqu’un me fait du mal, j’érige un mur. Alice n’a pas ce genre d’autoprotection, du moins pour l’instant »a-t-il indiqué.

Enfin, Claudia a évoqué ce que la série a laissé à sa carrière professionnelle. « Être le protagoniste d’une série originale de Netflix était sans aucun doute l’élément le plus attrayant. Travailler pour un titre de comédie aussi », Colline.

Les nouveaux épisodes de Guide astrologique des coeurs brisés sont déjà disponibles en Netflix Amérique latine et Espagne.

