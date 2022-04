Kimetsu no Yaiba : Que signifie la marque sur la tête de Tanjiro ?

L’un des anime les plus populaires du moment est sans aucun doute »Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba ». Avec sa passionnante saison 2 qui vient de se terminer début 2022 et la troisième saison déjà annoncée, des milliers de fans attendent les incroyables batailles et aventures de Tanjirou Kamado et ses amis.

L’histoire contient toutes sortes de symboles qui font allusion à la personnalité et aux objectifs des personnages, l’un des plus notables, mais subtil à la fois, étant la cicatrice sur la tête de Tanjiro, qui se transforme complètement de la saison 1 à la saison 1. La marque en haut à droite de sa tête, selon Tanjiro lui-même, est une cicatrice qu’il a reçue après avoir sauvé son frère d’une bouilloire bouillante.

Cependant, cette marque que nous pouvons voir qui apparaît dans les premiers chapitres ressemble plus à un patch, qui change complètement dans l’épisode 4 de »Kimetsu no Yaiba » lorsqu’il est écrasé contre un arbre par le Démon de la Main, provoquant le masque qu’il portait pour se briser et commencer à saigner du même endroit où il a la marque.

Cela pourrait également vous intéresser : Kimetsu no Yaiba : première bande-annonce de l’arc de Blacksmith Village

Même en voyant le coup que Tanjiro reçoit, cela n’aurait aucun sens que sa cicatrice soit sous la forme d’une « brûlure » comme on peut le voir dans cet épisode de l’anime, donc la marque serait transformée par une signification plus forte dans le Histoire de »Demon Slayer ».

Tout d’abord, il suffit de dire que cette marque n’a jamais été une cicatrice, car dans le contexte de l’anime, la marque caractérise ceux qui sont nés pour être un tueur de démons. Dans le programme, le père de Tanjiro est montré avec exactement la même « cicatrice » sur la tête que son fils, affirmant que loin d’être la cause d’un accident, c’est un aspect héréditaire.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kimetsu no Yaiba : quel est le sexe d’Enmu ?

Que la marque change après le combat de Tanjiro contre le premier démon puissant qu’il rencontre a plus de sens, car cela fait allusion au développement du personnage et à ses débuts en tant que chasseur de démons.

La marque changera davantage au fur et à mesure que l’histoire se déroulera et deviendra un aspect important de l’intrigue, donc pour éviter les spoilers, il est préférable d’attendre que sa signification soit pleinement révélée dans l’anime.