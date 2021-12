Keanu Reeves confirme les rencontres avec Marvel et Kevin Feige

Le trésor hollywoodien Keanu Reeves a confirmé que des rencontres entre lui et Marvel ont bien eu lieu, l’acteur décrivant le président de Marvel Studios, Kevin Feige, comme un « chat cool ». Une phrase qui est sans doute le pic de Keanu Reeves. Tandis que Les résurrections matricielles La star a malheureusement révélé qu’il n’avait actuellement rien en développement avec Marvel, il réaffirme à nouveau son empressement à rejoindre un jour la franchise extrêmement populaire.

« Nous ne l’avons pas encore fait. Nous nous sommes rencontrés et [Kevin Feige]C’est un chat cool. Ouais. Mais non, nous n’avons rien, il faut trouver quelque chose. »

S’adressant à ComicBook.com, Keanu Reeves, qui n’est bien sûr pas étranger aux rôles de films de bandes dessinées grâce aux goûts de 2005 Constantin, semble certainement plus que disposé à rejoindre l’univers cinématographique Marvel en constante expansion si le bon rôle se présente. Des rumeurs, des spéculations et un simple désir des fans de voir Reeves rejoindre le MCU circulent depuis un certain temps, avec des suggestions telles que Ghost Rider, le surfeur d’argent, et Namor le sous-marinier souvent en tête de liste de souhaits de casting.

Ce n’est pas la première fois que Keanu Reeves discute de la possibilité de rejoindre le MCU, la star d’action bien-aimée le décrivant comme un « honneur » à même être considéré. « N’est-ce pas plus grand qu’un univers ? C’est presque comme un multivers. C’est un vers de Marvel », a déclaré l’acteur en novembre. « Ce serait un honneur. Il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment incroyables, et ils font quelque chose que personne n’a vraiment jamais fait. C’est spécial dans ce sens, en termes d’échelle, d’ambition, de production. Donc ce serait cool d’en faire partie. »

Plus récemment, on a demandé à Reeves quel personnage il aimerait jouer, et bien qu’il n’ait pas eu de réponse, c’est clairement quelque chose qu’il aimerait faire éventuellement. « Oh mon Dieu, je ne sais pas ! En fait, je n’ai pas de réponse », a déclaré Reeves. « Il y a tellement de films merveilleux, de cinéastes et d’artistes qui participent à ces films. Ce serait amusant d’en faire partie. »

Ce n’est même pas la première fois que nous entendons parler de rencontres entre les John Wick star et Marvel, comme Kevin Feige lui-même l’a révélé en juin 2019 qu’ils ont des réunions avec Reeves aussi souvent que possible. « Nous lui parlons pour presque tous les films que nous réalisons … Nous parlons à Keanu Reeves de … Je ne sais pas quand, si ou jamais il rejoindra le MCU, mais nous voulons vraiment comprendre le bonne façon de le faire », a expliqué Feige. Marvel et Keanu Reeves cherchant désespérément à unir leurs forces, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que l’acteur ne partage l’écran avec Spider-Man et Doctor Strange ?

Pour l’instant, Keanu Reeves est très occupé en ce moment, ramenant le super-héros de science-fiction Neo pour Les résurrections matricielles. Reprenant des décennies après les événements de la trilogie originale, Les résurrections matricielles trouve Neo vivant une vie ordinaire sous son identité d’origine en tant que Thomas A. Anderson. Hanté par les rêves de son passé, une nouvelle version de Morpheus ouvrira à nouveau son esprit à la vérité, lui offrant la pilule rouge et demandant à The One de rejoindre un groupe de rebelles dans un combat contre un nouvel ennemi.

Les résurrections matricielles est sorti maintenant.





