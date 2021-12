Qui était le méchant original de Spider-Man : No Way Home ? Vous serez surpris !

in

Pendant longtemps, il y a eu des spéculations sur l’intrigue de



Spider-Man : Pas de chemin à la maison



, au moins, jusqu’à l’arrivée des bandes-annonces. Alors, nous avons découvert que



Pierre Parker



Il demande au docteur Strange de l’aider avec un sort pour faire oublier son identité secrète, révélée par Mysterio. Quelque chose ne va pas et le multivers commence avec l’arrivée à



Univers cinématographique Marvel



de nombreux personnages.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison



Il ne manquera pas de « l’article des méchants ». Bien sûr, nous pouvons publier sur



Bouffon Vert, Poulpe



et



Marchand de sable



des films de Sam Raimi déjà



Électro



et



le lézard



de la franchise dirigée par Marc Webb. 5 personnages qui tenteront de rendre la vie impossible au wall-crawler de Tom Holland même s’il n’était pas leur ennemi d’origine…

Qui allait être le méchant de No Way Home ?



Était-ce toujours le plan



Jon watts



et l’équipe créative du film ? C’est un pari super ambitieux, mais le plan initial du troisième volet de Spidey dans le MCU était très différent. Mi-2019, les responsables du scénario du film ont déclaré vouloir



Kraven le chasseur



comme l’antagoniste de cette histoire. Tout se terminait parfaitement bien : l’identité de Peter était dévoilée et le chasseur était parti à sa recherche.

«Pendant longtemps, il allait y avoir un film de Kraven qui allait être le troisième film, mais les choses ne fonctionnaient pas pour plusieurs raisons. Jon m’a proposé ce film de Kraven, ce qui était vraiment cool. Je ne veux pas parler d’elle au cas où ce film finirait par arriver plus tard, mais c’était amusant. »



, admis



Tom Holland



.

La vérité est que la possibilité de voir



Kraven le chasseur



au cinéma il est présent. Sony travaille sur le projet qui sera la vedette



Aaron Taylor Johnson



et réalisé par JC Chandor d’après un scénario d’Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk. Le personnage suivra le même chemin que Venom et Morbius comme l’une des propriétés de la société de production qui sortira en salles.

