Disney + Day: Amy Adams et Patrick Dempsey révélés lors de la première d’Enchanted 2

Si vous êtes un millénaire, vous avez sûrement rêvé et apprécié le film Enchantée lors de sa sortie il y a 14 ans. On a beaucoup parlé pendant tout ce temps d’une éventuelle suite, bien que l’étude sur la souris n’ait jamais révélé si cela deviendrait réel ou non, eh bien, cela jusqu’à présent. Oui, parce que ce vendredi le Disney + jour et Amy Adams près de Patrick Dempsey a confirmé la deuxième partie tant attendue du film.

À l’occasion de l’anniversaire de la plateforme de streaming, Disney a décidé de proposer une série d’annonces et de surprises au public fan de son contenu. Et, s’il y a un classique dans le nombre de films qui font partie de son catalogue, c’est Enchantée. La comédie musicale tourne autour de l’odyssée que la princesse doit vivre Giselle étant envoyé de son monde magique à la ville de Manhattan, par décision de la reine Narissa. Dans ce chaos typiquement new-yorkais, la jeune femme rencontre un avocat divorcé et tombe follement amoureuse.

Dès sa sortie, le film est devenu un véritable succès et est resté dans la mémoire de millions de téléspectateurs. Enfin, maintenant, il revient avec un deuxième versement. Cela a été exprimé par Adams et Dempsey dans une courte vidéo qui a déjà ému les fans. C’est que non seulement il a été annoncé qu’il y aurait une suite mais, en plus, ils ont révélé que le film original est maintenant disponible sur le service.

« Bonjour, Happy Disney Plus Day. Ils attendaient que notre film Enchanted soit disponible sur Disney. » Amy Adams a commencé par dire. « Aussi qu’ils voulaient une suite à notre film »dit Dempsey. C’est ainsi qu’ils ont indiqué que le Le deuxième film sera disponible en 2022. « La magie est dans l’air #Disenchanted arrive à #DisneyPlus Fall 2022 et maintenant vous pouvez voir #Enchanted #DisneyPlusDay de Disney »Disney a écrit sur ses réseaux sociaux.

Sans aucun doute, l’une des meilleures nouvelles que Disney pourrait donner à ses adeptes. De plus, le premier regard sur le film a été donné Hocus Pocus 2, souvenir du film d’Halloween réalisé par Kenny Ortega, et le teaser de la série est attendu Obi Wan Kenobi, entre autres.

