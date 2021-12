Les gens ne peuvent pas croire que l’âge de Keira Knightley est vraiment amoureux

Si tu regardes L’amour en fait et que vous voulez épater l’esprit de votre famille, obtenez une charge de ce peu de trivia.

Lorsque la populaire comédie romantique de Noël 2003 a été créée, la star Keira Knightley n’avait que 18 ans – assez surprenant, non? Mais il y a un kick.

En regardant le film, vous penseriez que c’était au moins le double, non ?

De plus, Chiwetel Ejiofor – qui a joué le mari de Keira dans le film – avait 26 ans au moment du tournage, ce qui signifie que l’écart d’âge de huit ans entre le couple marié à l’écran est en fait plus grand que celui entre Keira et Thomas.