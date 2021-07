Harrison Ford: sa longue histoire de blessures en tournage de films

tournage de Indiana Jones 5 au Royaume-Uni, il progressait comme prévu. Cependant, il y a quelques jours, le protagoniste principal, Harrison Ford, il s’est blessé à l’épaule lors d’une répétition. L’acteur sera éloigné de ses obligations pendant un temps au cours duquel il recevra le traitement approprié selon la gravité de sa blessure. Cela vaut la peine d’être clarifié : le producteur a signalé que l’interprète est en bon état. ce n’est pas la première fois Harrison Ford se blesse sur un plateau…

En 2017, Ford est revenu dans le monde de Guerres des étoiles comme le contrebandier et le combattant de la liberté, Han Solo. L’attente de le réveil de la force C’était beaucoup et les fans voulaient revoir les personnages classiques de la saga en action. Pendant le tournage, une porte de navire est tombée sur Ford et lui a cassé la jambe. La blessure l’a empêché de filmer pendant un certain temps.

Les blessures de Harrison Ford







En 1993, l’interprète personnifiait Richard Kimble dans Le Fugitif. Dans ce cas, Ford s’est blessé au genou dans une scène de poursuite dans une forêt. Malheureusement, le problème n’a pas eu de solution facile : il a dû être opéré et réhabilité pendant des mois.

Lors de l’enregistrement de Indiana Jones et le Temple de la Malédiction, Ford est tombé d’un éléphant, avec de graves conséquences : il s’est cassé une paire de vertèbres. D’autre part, dans un autre volet de la même saga, Les aventuriers de l’arche perdue, l’interprète a coupé le ligament croisé antérieur de son genou.

Harrison Ford avoir 75 ans et laisse toujours tout dans le rôle de IndeC’est pourquoi il est prévu que l’interprète rejoindra la production du film dans un court laps de temps malgré la blessure qu’il a subie à une épaule. Certes, et avec votre palmarès, vous êtes déjà habitué à ces déboires.