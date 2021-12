Coldplay arrêtera de composer de la musique en 2025

Jeu froid a été formé en 1996 à Londres lorsque Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman et Will Champion se sont réunis dans le but de « faire de la musique ». Ce n’était pas mal pour eux, en 2000 ils ont publié l’album Parachutisme qui les a catapultés au succès international et depuis lors, le groupe est passé à 7 Grammy et vendu plus de 100 millions de disques. Impressionant!

Actuellement, le leader et chanteur du groupe, Christophe Martin, anime une émission préenregistrée sur la radio BBC à Londres aux côtés de l’animatrice Jo Whiley. Alors que cette émission doit être diffusée à Noël, une déclaration du musicien a déjà été diffusée à la radio. La révélation de Martin a pris l’industrie de la musique par surprise.

La fin d’une ère musicale ?

Whiley a demandé au musicien si Coldplay « à un moment ça va s’arrêter ». Ensuite, Christophe Martin a saisi l’occasion et a surpris: « Je peux vous dire ce qui suit. Notre dernier album sortira en 2025 et après cela, nous ne nous consacrerons qu’à des tournées. Peut-être des collaborations. Mais le catalogue Coldplay s’arrêtera là ». Quelle nouvelle celle de Christophe Martin!

Il ya trois mois Jeu froid a prolongé son accord avec Warner et le groupe chevronné, avec tant de succès et de tournées dans son histoire, poursuivra ses relations d’affaires avec Parlophone et Atlantic Records. Une information qui rassure les adeptes du groupe musical qui, apparemment, ne produira plus de nouveau matériel à partir de 2025. Tristesse !

Le dernier album de Jeu froid est sorti en octobre dernier et s’intitule Musique des Sphères. Les critiques l’ont qualifié de « Mélange inégal de pop sur synthés, interludes cosmiques et collaborations surprises ». Le groupe a poussé sa créativité à une limite si inattendue qu’il a même inventé « Langues étrangères ». On est très loin de cette première rencontre entre ces quatre musiciens en 1996.

