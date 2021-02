Ce n’était pas à cause de Johnny Depp: la vraie raison pour laquelle Warner a renvoyé Amber Heard

Ambre a entendu a quitté son rôle de Mera dans Aquaman 2 après d’intenses demandes des fans de Johnny Depp pour que Warner Bros la supprime. Comme le rapporte cette semaine Forbes, l’actrice a été séparée du prochain film et à sa place sera Emilia Clarke. La nouvelle est tombée comme une bombe et a été rapidement liée au procès de l’interprète avec son ex-mari. Cependant, la vraie raison du licenciement est une autre. Découvrez ce que c’est!

Depuis que la société de production s’est débarrassée de Depp dans Fantastic Beasts 3, les fans ont lancé une pétition en ligne avec plus de 1,7 million de signatures pour que la même détermination soit prise avec Heard. En décembre, la journaliste Grace Randolph avait déjà laissé entendre que Warner y réfléchissait et finalement le scoop a sauté dimanche dernier.







Bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmations officielles, le licenciement était directement lié au litige entre les acteurs qui aura une définition le 11 avril 2022. Cependant, le site Rouleau de saucisse a révélé que la vraie cause doit faire avec la condition physique de l’actrice et sa rupture du contrat signé.

La vraie raison de Warner pour renvoyer Amber Heard d’Aquaman

«Amber Heard a échoué son physique. Il a pris du poids et est en très mauvais état. Il y a une clause dans son contrat qui dit qu’il doit être en bonne forme avant le tournage et il a violé cela « a signalé le même point de vente via une source proche. Compte tenu de la situation, Warner a décidé de choisir Clarke pour le rôle.

La production d’Aquaman n’a pas beaucoup de temps car Le tournage débutera cet été européen à Londres, selon Dolph Lundgren détaillé dans un panneau virtuel de Wizard World. La première du film est prévue pour le 16 décembre 2022.