‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ révèle son principal antagoniste : The Spot

Avec le film d’animation »Spider-Man: à travers le Spider-Verse » étant l’un des plus attendus, Sony révèle de plus en plus d’art conceptuel pour le film, montrant cette fois » El Punto » (The Spot), le méchant qui servira d’antagoniste de la prochaine aventure et compagnie de Miles Morales .

Annoncé lors de la présentation du Festival international du film d’animation d’Annecy 2022, le nouveau personnage est décrit comme « l’ennemi le plus redoutable de Miles Morales à ce jour ». Parallèlement à la confirmation du personnage, une image du design terrifiant du personnage a été révélée, où Miles peut être vu frapper accidentellement Gwen Stacy, qui porte son costume de Spider-Woman, faisant allusion à ce que seront les nouveaux pouvoirs de Spider-Woman. .

Rencontrez The Spot, l’ennemi le plus redoutable de Miles Morales à ce jour. �� Exprimé par Jason Schwartzman, voyez-le en action dans Spider-Man: Across the #SpiderVerseexclusivement dans les salles de cinéma le 2 juin 2023. pic.twitter.com/1aAmMjMcpX – Spider-Man: à travers le Spider-Verse (@SpiderVerse)

Le personnage aura la voix de l’acteur Jason Schwarzman dans la version anglaise, mais on ignore encore comment »The Point » déroulera l’histoire du prochain film Spiderman. Sony a également écrit quelles seront les qualités de cet ennemi intéressant. « Le corps entier du Point est recouvert de portails interdimensionnels qui peuvent l’envoyer partout où il veut aller. Il peut également faire apparaître ces portails de nulle part pour transporter des objets et des personnes à volonté. »

La suite aura lieu après les événements de »Spider-Man: Into the Spider-Verse », élargissant les aventures de Miles Morales à travers le multivers. Selon les producteurs Phil Seigneur Oui Chris Miller, » Across the Spider-Verse » sera beaucoup plus grand que le film original, mettant en vedette la plus grande équipe jamais vue dans un film d’animation. On dit même que le nouvel opus comportera 240 nouveaux modèles de personnages uniques.

Au-delà de Miles Morales et Gwen Stacy, « Across the Spider-Verse » mettra en vedette plusieurs versions populaires du héros de l’araignée. La petite bande-annonce dévoilée lors de l’annonce du film montrait pour la première fois Miguel O’Hara/Spider-Man 2099 dans son adaptation au grand écran, un personnage qui sera interprété par oscar isaac. De même, l’inclusion d’une version enceinte de Jessica Drew / Spider-Woman a été confirmée.

Sony a déjà confirmé que ce nouvel opus comportera deux volets, le premier étant « Spider-Man : Across the Spider-Verse » qui arrivera le 2 juin 2023, et sa suite directe »Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse » première le 29 mars 2024.