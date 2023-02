Christian Bale revient-il en tant que Batman dans The Flash ?

in

le progrès de Éclair créé au dernier Super Bowl a laissé des milliers de fans de Bandes dessinées DC qui attendent avec impatience le dénouement de ce nouveau film de la marque avec ezra miller en tant que Scarlet Runner et réalisé par l’argentin Andy Muschietti. Dans ce cas, l’intrigue du film est basée sur le roman graphique point de rupture raison pour laquelle nous pouvons nous attendre à de nombreuses surprises.

Dans Éclair Barry Allen voyage dans un autre univers parce que dans cette réalité alternative, sa mère est toujours en vie. Cependant, avant d’essayer de changer un passé tragique, Batman, en l’occurrence la version de Ben Affleck, l’avertit que ces actions peuvent avoir un dénouement aux conséquences très graves pour l’ensemble de la réalité. Apparemment, l’homme le plus rapide de l’univers ne l’écoute pas très attentivement.

La bande-annonce montre comment Barry Allen rencontre une version alternative de lui-même tout en rencontrant Batman de Michael Keaton, qui revient plus de 30 ans après avoir joué pour la dernière fois Bruce Wayne. Il y a aussi de la place pour rue sacha et sa Supergirl, qui remplace Superman de Henry Cavill dans cette chronologie et fait face au dangereux général Zod, encore une fois michel shannon.

Les rumeurs sur Éclair inclure des apparitions supposées de nombreuses versions passées de héros tels que Superman de Christophe Reeve parmi d’autres héros qui sont venus au grand écran de Bandes dessinées DC. Beaucoup auraient voulu Henry Cavill reprendre son rôle d’homme d’acier dans cette entrée car apparemment les Britanniques ont filmé certaines scènes bien qu’elles aient ensuite été retirées du produit final. C’est du moins ce qui se dit sur le net.

Christian Bale apparaît-il en Batman dans The Flash ?

balle chrétienne Il a dit dans le passé qu’il était prêt à revenir en tant que Batman tant qu’il obtiendrait le feu vert du cinéaste qui l’a dirigé trois fois en tant que Dark Knight : Christophe Nolan. Au-delà de cela, il y a des rumeurs qui pointent vers la possibilité que l’acteur de Le machiniste apparaît dans Éclair bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle concernant cette chance qui exciterait sûrement les fans de Bandes dessinées DC dans le contexte de multivers qui est un cadre idéal pour tous ces retours.

