Croyez-le ou non, le premier tube des Spice Girls, « Wannabe », est sorti il ​​y a 25 ans !

Les Spice Girls, faisant leur truc aux Brit Awards en 1997. Kieran Doherty

Si vous vous sentez un peu daté par cette nouvelle, les filles du groupe (Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Brown et Emma Bunton) veulent avoir de vos nouvelles !

Ils ont posté une vidéo pleine de clips rapides sur Instagram lundi :

« C’est officiel! » ils ont écrit dans la légende. « Cela fait 25 ans que les Spice Girls sont présentes. Nous pensons qu’il y a une Spice Girl en chacun de nous, et nous voulons que vous vous joigniez à nous pour un voyage dans le passé ! Nous voulons vous voir chanter de tout votre cœur, montrer votre meilleur pas de danse et écoutez comment vous avez été inspiré, influencé et excité par tout ce que People Power Partagez vos photos, vidéos et histoires avec nous en utilisant #IAmASpiceGirl ou envoyez un e-mail à [email protected] ps Gardez les yeux ouverts aujourd’hui si vous voulez être excité … »

Pour vous donner un avant-goût de ce qu’elles attendent, des célébrités comme Adele, Blake Lively, Sam Smith et Haim ont toutes exprimé leur amour pour les filles. Adele a posté cette photo d’elle enfant avec un mur plein d’affiches des Spice Girls en 2018 :

« HA ! C’est ce que je ressens en ce moment ! JE SUIS PRÊTE », écrivait-elle alors.

Lively a partagé cette image d’elle-même déguisée en Baby Spice en 1997 lors d’un concert des Spice Girls la même année :

« Faire semblant d’être quelqu’un d’autre… depuis 1997 (Merci @briaaamadrid pour la photo de nous au concert des Spice Girls. Désolé -pas désolé- je t’ai fait croire que j’étais @emmaleebunton) », a-t-elle écrit en légende.

Et un aperçu rapide des histoires Instagram du groupe montre qu’ils recueillent déjà l’amour de leurs fans via des publications sur les réseaux sociaux tandis que les fans utilisent le hashtag suggéré pour lever leurs mains virtuelles en l’air pour faire partie de la célébration.

#iamaspicegirl J’ai acheté chacun de leurs albums et j’avais leur affiche dans le casier de mon lycée… J’ai tellement écouté leurs albums que je les ai épuisés. J’ai toujours voulu les voir en concert mais je n’ai jamais eu la chance d’avoir des billets. J’adorerais voir une tournée! – Robin Jefferson (@RobinJ1980) 14 juin 2021

« J’ai acheté chacun de leurs albums et j’avais leur affiche dans le casier de mon lycée… J’ai tellement écouté leurs albums que je les ai épuisés. J’ai toujours voulu les voir en concert mais je n’ai jamais eu la chance d’avoir des billets. j’adore voir une tournée! » a écrit Robin Jefferson sur Twitter.

« Merci d’avoir permis à mon meilleur ami @shaunrobert__ et moi de partager tant de souvenirs magiques avec vous @spicegirls solo vous nous avez appris à croire en nous-mêmes. Ensemble, nous sommes devenus imparables », a écrit le prince Phoenix.

« Je suis peut-être un garçon, mais quand même… #IAmASpiceGirl », a tweeté Gary Andrew Stinson.

Pour ceux qui ne s’en souviennent peut-être pas clairement, les Spice Girls étaient un groupe « inventé », réuni par les propriétaires de Heart Management en 1994 pour trouver un groupe de filles capable de rivaliser avec les groupes de garçons dominant les charts. Dans le processus, ils ont créé un phénomène : les cinq femmes ont reçu des surnoms (Posh Spice, Sporty Spice, Scary Spice, Ginger Spice, Baby Spice) et ont vendu plus de 90 millions d’albums dans le monde avant de se séparer en 2000, bien qu’elles ‘ ai fait des retours avant.

Mais ce n’est pas tout les Spice Girls proposées lundi ! Vous vous souvenez de cette allumeuse pour garder les yeux ouverts dans leur légende Instagram ? Eh bien, voici l’autre chute de chaussures (plateforme):

« Wannabe a 25 ans! » les filles ont écrit dans la légende. « Pour célébrer, nous sortons un vinyle et une cassette en édition limitée, avec : Wannabe (single original), Wannabe (édition remix de Junior Vasquez), Wannabe (démo) et le morceau inédit ‘Feed Your Love’. L’EP sortira numériquement le 9 juillet, suivi du vinyle et de la cassette le 23 juillet. Glissez vers le haut dans les histoires pour pré-commander. »

Cela vous rend « Wannabe » dans les années 1990, encore une fois !