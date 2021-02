Katheryn Winnick a surpris tout le monde avec une confession sur les Vikings

La fin de «Vikings» était l’un des contenus télévisés les plus commentés à la fin de 2020, puisque sa sixième saison était celle qui signifiait la fermeture de la série créée par Michael Hirst et l’une des grandes productions de la dernière décennie, avec «Game of Thrones» et «Breaking Bad». Cependant, la franchise continuera avec une suite sur Netflix avec ‘Vikings: Valhalla’.

Le casting de l’émission a tiré le spectacle quelques heures avant le lancement de la deuxième partie de la saison dernière. Clive Standen, Alex Høgh Andersen, Georgia Hirst, Marco Ilsø, Peter Franzén et Alicia Agneson étaient les noms qui donnaient quelques mots aux fans à l’époque, mais le mot d’un des grands protagonistes manquait.

Qui a élevé la voix cette fois était Katheryn Winnick lors d’une récente interview. L’interprète de «Lagertha», l’un des personnages préférés des adeptes qui ont eu une mort choquante dans le dernier épisode, a avoué: « Je pensais que j’allais mourir beaucoup plus tôt, je ne vais pas mentir », après avoir cru que sa silhouette n’aurait pas autant de déplacements que celle qu’il a fini par faire.







«J’étais définitivement prêt à partir plus tôt, juste parce que je pense que nous sommes à l’époque des Vikings, la durée de vie moyenne était peut-être de 40 ans, et je la poussais déjà à 50 et 60 ans en tant que grand-mère.ajoutée. Il s’est également souvenu quand il a rejoint le casting de «Vikings» pour la première fois: « J’avais l’idée que j’allais être là pour le long terme. Je ne savais pas que mon personnage allait durer jusqu’à la fin. ».

Comme nous l’avons mentionné, la franchise continuera de ravir ses fans avec un spin-off appelé ‘Vikings: Valhalla’, qui arrivera via la plateforme de streaming Netflix. En janvier, ils ont présenté les acteurs et les nouveaux personnages, en attendant la grande annonce de leur date de première, qui pour le moment n’a pas été confirmée, mais on sait qu’il arrivera courant 2021.