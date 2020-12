Comment Ginger Alden a vraiment ressenti le fait qu’Elvis Presley lui propose dans sa salle de bain

Tout le monde connaît le mariage d’Elvis Presley avec Priscilla Presley, mais avant sa mort, il était fiancé à une autre femme – Ginger Alden. Alden a détaillé sa relation dans son autobiographie, Elvis et Gingembre. Et elle a beaucoup à partager sur ce à quoi ressemblait sa romance avec The King.

Lorsque Presley s’est mis à genoux devant Alden, il semble qu’il l’ait fait dans sa salle de bain bien-aimée à Graceland. Voici ce que pensait Alden de la proposition.

Ginger Alden avait l’impression d’être dans un « monde fantastique » lorsqu’elle a visité pour la première fois la maison d’Elvis Presley

Ginger Alden, fiancée d’Elvis Presley, à côté d’un portrait de Presley | Anwar Hussein / Getty Images

Alden a vu Presley pour la première fois alors qu’elle n’avait que 5 ans, mais lorsqu’elle était adolescente, elle a appris à le connaître beaucoup mieux. Le journaliste indépendant Ron Russell a écrit que l’une des sœurs d’Alden était Miss Tennessee dans les années 70, et Presley voulait mieux la connaître. Les sœurs se sont ensuite rendues à Graceland pour rencontrer le roi – et Presley s’est particulièrement intéressé à Ginger Alden.

Presley a donné aux trois sœurs une tournée de 2 heures du matin à Graceland, et il a même donné un mini-concert pour elles. Ensuite, Presley a indiqué qu’il voulait mieux connaître Alden que ses sœurs. De là, les deux ont eu une conversation privée – et le reste appartient à l’histoire. Ils ont poursuivi une romance malgré leur écart d’âge de 20 ans.

«C’était comme si j’étais dans un monde fantastique», a déclaré Alden quand il s’agissait d’être à Graceland avec Presley. «Je ne pouvais pas croire que j’étais là. J’essayais juste de tout comprendre.

Presley a finalement proposé à Alden dans sa salle de bain

Ginger Alden | Anwar Hussein / Getty Images

Malgré ses multiples relations ratées du passé, Presley avait l’impression qu’Alden était celui avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Et il lui a proposé le 26 janvier 1977. Ce n’était pas une proposition typique, cependant. Aujourd’hui, il a posé la question dans sa chambre préférée à Graceland – la salle de bains principale somptueuse. Alden a appelé la salle de bain le «sanctuaire» de Presley.

«(Il) m’a assis sur une chaise et m’a dit beaucoup de belles paroles et m’a demandé de l’épouser», a-t-elle expliqué.

Alors, comment Alden a-t-il vraiment ressenti sa proposition dans une salle de bain? Selon Elvis Australia, elle a abordé le sujet lors d’une interview après sa mort. Et elle ne semblait pas du tout se soucier de l’emplacement de la proposition.

«J’ai été appelé dans sa salle de bain où Elvis a ensuite dit beaucoup de belles choses en terminant sa proposition par: ‘Je n’ai jamais pensé que je le trouverais dans ma propre cour, je vous demande, voulez-vous m’épouser? «J’étais tellement heureux qu’il a présenté une boîte en velours vert, l’a ouvert et placé une très grande et belle bague en diamant sur mon doigt. Ma main tremblait alors que nous nous embrassions et sortions de la salle de bain pour entrer dans sa chambre.

Presley est mort dans cette même salle de bain Graceland

Memphis Graceland: la maison d’Elvis Presley | David LeFranc / Gamma-Rapho via Getty Images

La salle de bains Graceland de Presley recèle un certain nombre de souvenirs, à la fois heureux et tristes, pour Alden. Bien que ce fût le lieu de sa demande en mariage, c’est aussi là qu’elle a retrouvé Presley à sa mort.

«Juste après 14 heures, je me suis réveillé et suis entré dans la chambre d’Elvis à sa recherche», note Alden dans son livre. «La porte de la salle de bain était un peu fissurée. J’ai frappé à la porte et j’ai dit: «Elvis? Il n’y avait pas de réponse. Ouvrant lentement la porte, je regardai à l’intérieur et vis Elvis sur le sol. J’étais paralysé. Elvis avait l’air comme si tout son corps s’était complètement figé en position assise puis tombé en avant.

Alden avait le cœur brisé par la mort de Presley, mais elle garde de bons souvenirs de lui dans son cœur. Alden a ensuite épousé Ronald Leyser en 1991, mais il ne fait aucun doute qu’elle pense toujours à sa romance éclair avec The King de temps en temps.

