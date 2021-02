Dernières références de séquences Snyder Cut Tristement célèbre «  Nous vivons dans une société  » Joker Meme

Zack Snyder a donné vie au tristement célèbre meme Joker « We Live in a Society ». Le réalisateur / scénariste vient de le révéler dans la dernière bande-annonce de Justice League, qui a été publiée plus tôt dans la journée. Snyder a finalement pu revenir en arrière et faire le film qu’il avait initialement envisagé, qui comprenait de brèves reprises avec les membres de la distribution d’origine et un nouveau venu dans le projet. Le Joker de Jared Leto n’était pas à l’origine dans la version théâtrale du film, mais Snyder l’a ramené comme une pièce importante de son puzzle.

À la fin de la Ligue de justice bande-annonce, nous entendons le Joker de Jared Leto déclarer, « nous vivons dans une société », alors qu’il parle au Batman de Ben Affleck. Pour de nombreux téléspectateurs, l’objectif principal était le retour de Leto en tant que prince clown du crime, ce qui est également une grande nouvelle. Cependant, pour les vétérans chevronnés d’Internet, Zack Snyder vient de faire revivre l’un des mèmes les plus anciens de l’histoire en en faisant le canon officiel de DC.

Le mème We Live in a Society en relation avec DC a été utilisé dès 2008, lorsque Christopher Nolan Le Chevalier Noir ouvert dans les théâtres. Les médias sociaux n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui, mais certains joueurs ont commencé à utiliser cette expression pour souligner les hypocrisies dans le monde, tout en étant fiers de ne pas vraiment s’intégrer dans le monde qui les entourait. Le mème était principalement attaché à une photo du Joker de Heath Ledger, bien qu’il n’ait jamais dit la réplique dans le film. Il y a deux ans, le mème a recommencé à décoller lorsque Todd Phillips et Warner Bros. ont commencé à promouvoir le Joker film, qui n’incluait pas non plus le mème «Nous vivons dans une société».

Certains fans ont commencé à croire que DC et Warner Bros. avaient besoin de faire référence au mème « Nous vivons dans une société » et ont lancé une pétition. Au moment d’écrire ces lignes, la pétition comptait près de 60 000 signatures. Et maintenant, Zack Snyder a enfin livré la marchandise, qui n’a pas été perdue pour les fans, qui ont déjà commencé à diffuser le mème partout, agissant comme un brillant marketing gratuit pour la Justice League de Zack Snyder et HBO Max, où il sera diffusé un peu plus. un mois.

Zack Snyder’s Ligue de justice est prêt à être présenté le 18 mars. Il dure plus de 4 heures, donc les fans vont avoir un peu de nouvelles images à disséquer alors que Snyder tente d’apporter sa vision originale aux masses. Les fans du réalisateur n’ont apparemment jamais abandonné l’espoir que ce jour viendrait, et ils, après 4 ans, sont enfin justifiés et récompensés pour leur patience. Même les gens qui ne se soucient pas vraiment de la nouvelle version du film sont excités parce que Snyder a donné vie au mème « We Live in a Society ». Vous pouvez consulter la dernière bande-annonce de Zack Snyder Ligue de justice ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle HBO Max.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming