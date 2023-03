Fin de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin », partie 3 expliquée : le sacrifice de Hange et le plan d’Eren

« Shingeki no Kyojin » (« Attack on Titan » en anglais ou « Attack Titan » en espagnol) créé la troisième partie de sa dernière saison le 3 mars 2023 sur Crunchyroll. Après beaucoup d’attente et plusieurs fragmentations dans le lancement de l’arc final de l’histoire de Paradise, nous avons pu voir les protagonistes poursuivre son affrontement contre Eren et faire divers sacrifices entre les deux.

Il spécial d’une heure reprend les derniers événements de l’épisode précédent. Qui restaient dans Eren avait a commencé le grondementqui se composait des titans colossaux qui se trouvaient sur les murs de l’île du paradis ils écraseront le monde entier.

Auparavant, de nombreux compagnons et personnages principaux se sont sacrifiés pour éviter de nouveaux décès, comme l’instructeur Keith Shadis et le général Theo Magath. Cependant, arrêter la horde de titans est presque impossible, alors le groupe d’amis doit attaquer directement celui qui les contrôle : Eren.

Ne pouvant s’entendre avec lui, ils n’ont d’autre choix que de tout donner pour le vaincre.

Voici à quoi ressemble Eren dans « Shingeki no Kyojin » Saison 4 Partie 3. Son corps est un crâne géant, qui peut régénérer d’autres titans (Photo : MAPPA)

EXPLICATION DE LA FIN DE « SHINGEKI NO KYOJIN » SAISON 4 PARTIE 3

Que signifie la première scène ?

La première scène de la partie 3 de « Shingeki no Kyojin » est en fait l’adaptation du début du manga qui a été omise dans la première saison réalisée par Wit Studio. Eren est considéré comme un enfant rêvant de Mikasa, mais avec l’apparence adulte (qu’il a actuellement), pour être réveillé par son ami d’enfance quand ils étaient enfants.

C’est une indication que, dès le début, Eren devait posséder les pouvoirs du Titan d’attaquequi comprennent voir les souvenirs des transporteurs à la fois au passé quant à l’avenir. C’était donc une petite vision de ce que j’allais vivre plus tard.

Pourquoi Annie part-elle ?

Alors que Reiner, Pieck et le reste de l’équipe étaient déterminés à faire tout leur possible pour arrêter le grondement, Annie n’était pas dans la même position. Dans une conversation avec Armin et Mikasa, il révèle qu’il a en fait comprend les motivations d’Eren pour détruire l’humanitéqui avait été très cruelle envers elle depuis qu’elle était enfant, puisqu’elle avait dû subir le mépris des Marleyans pour être une Eldienne.

Il a précisé qu’après tout ce qui s’était passé, J’étais déjà fatigué et je voulais vivre une vie tranquille. Dès lors, il part avec Kiyomi Azumabito en direction de la nation de Hizuru. De plus, il a emmené Falco et Gaby avec lui pour les protéger, ce qu’il a promis à Reiner.

Pourquoi Hange s’est-elle sacrifiée ?

Lorsque l’avion du groupe était presque prêt, un Floch et tiré sur le réservoir de carburant, ce qui les a obligés à le réparer et à retarder leur départ. Les titans grondants étaient proches, donc quelqu’un a dû les retarder pour que les autres puissent s’échapper dans le dirigeable.

En tant que quatorzième commandant du Survey Corps, Hange considérait que il était de son devoir de donner sa vie pour sauver ses subordonnéstout comme son prédécesseur (Erwin) l’avait fait.

Hange s’est battu de manière spectaculaire contre les titans colossaux dans « Shingeki no Kyojin » Saison 4 Partie 3 (Photo : MAPPA)

Par conséquent, il fit d’Armin le quinzième commandant, faisant de lui le supérieur de Levi. Après avoir vaincu plusieurs Titans, son corps a pris feu en raison des hautes températures qu’ils dégageaient. Enfin, il a pu rencontrer Erwin et les autres dans l’au-delà.

Pourquoi Eren n’a-t-il pas contrôlé ses amis Titan ?

Lorsque le groupe est déjà en sécurité à l’intérieur de l’avion, Reiner propose la possibilité que Eren les a libérés de son plein gré. Considérant qu’il a le pouvoir d’Ymir, il peut contrôler tous les Eldiens et Titans, et pourrait facilement désactiver les Titans blindés, colossaux et cargo. Cependant, leur a donné la liberté de le combattre, s’ils le souhaitent. Cela a été confirmé par Eren lui-même lorsqu’ils lui ont parlé dans le subconscient qui relie sa race.