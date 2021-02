Un ex-garde du corps dit que Michael Jackson portait des masques car il avait «  prédit  » le coronavirus

S’il est évidemment vrai que Jacko n’a pas prédit directement cette pandémie exacte, son ancien employé Matt Fiddes a déclaré qu’il portait continuellement un masque, malgré qu’il prenne pas mal de bâton pour cela, car il était conscient du potentiel de propagation des virus infectieux. de cette manière, et voulait s’en protéger.

L’homme de 41 ans a raconté Le soleil : « Il savait qu’une catastrophe naturelle était toujours là. Il était très conscient et prédirait toujours que nous pourrions être anéantis à tout moment. C’est un germe qui pourrait se propager.

« Alors il traversait parfois quatre pays en une journée et il était tout le temps dans des avions avec des gens. »

Le garde du corps a également ajouté que le chanteur trouverait la situation frustrante, car personne ne l’avait écouté et « les gens ne le prenaient pas au sérieux ».

Eh bien, étant donné ce que nous savons maintenant sur le coronavirus et la nouvelle compréhension que la population générale a de la façon dont ces virus et germes peuvent se propager, il y a probablement quelques personnes qui doivent des excuses à Michael.

En plus de cela, vous devriez rester à la maison dans la mesure du possible et ne sortir que pour des raisons essentielles.