Les premières photos de la saison 5 de Cobra Kai arrivent, Sean Kanan revient en tant que Mike Barnes

Netflix a lancé les premières images de la saison cinq à venir de Cobra Kaï. Après des mois de spéculation, Sean Kanan a été confirmé pour revenir en tant que Mike Barnes de Le Karaté Kid Partie III. Cependant, on ne sait pas où se situe sa loyauté à ce stade. Cobra Kaï la saison 5 devrait être diffusée le mois prochain, et le Karate Kid spinoff se prépare pour un affrontement entre les personnages hérités dans sans doute la saison la plus épique à ce jour. Vous pouvez jeter un œil aux dix nouvelles images ci-dessous.

Cobra Kaï la saison 5 présentera également la première femme sensei de la série, Alicia Hannah-Kim dans le rôle de Kim Da-Eun, un sensei sud-coréen affilié au dojo Cobra Kai, anciennement détenu par Johnny Lawrence (William Zabka) et maintenant par Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), l’ancien rival et désormais ami improbable de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) est également de retour. La bataille entre Chozen formé par Miyagi-Do et Terry Silver de No Mercy est probablement ce que les fans attendent le plus avec impatience cette fois-ci, et la bande-annonce de la saison 5 de Cobra Kai ne laisse aucun doute sur le fait que cela se produira.

Pour ce qui est de Cobra Kai les jeunes stars, Tanner Buchanon et Xolo Maridueña reprennent leurs rôles de protagonistes, Robby Keene et Miguel Diaz, respectivement, bien qu’ils ne semblent toujours pas être en bons termes.

Les autres membres de la distribution de retour incluent Jacob Bertrand dans le rôle d’Eli ‘Hawk’ Moskowitz; Griffin Santopietro comme Anthony LaRusso; Mary Mouser comme Samantha LaRusso; Gianni DeCenzo comme Dimitri; Vanessa Rubio comme Carmen Diaz; Courtney Henggeler dans le rôle d’Amanda LaRusso; et Joe Seo, Nathaniel Oh, Aedin Mincks, Khalil Everage et Dallas Dupree Young.

Et dans un choc, Cobra Kaï La favorite des fans de la saison 4, Devon Lee (Oona O’Brien), semble avoir abandonné le karaté Eagle Fang de Johnny pour Cobra Kai et s’entraîne avec Tory Nichols (Peyton List), qui l’a battue au tournoi All Valley. Rien n’a de sens à ce sujet, étant donné que Tory elle-même avait des doutes sur son séjour à Cobra Kai à la fin de la saison 4, et Devon ne semblait pas être du type Cobra Kai. Mais comme le spectacle l’a prouvé à maintes reprises, les gens changent.

Cobra Kaï La saison cinq sera la plus épique à ce jour

Netflix

Personne n’aurait pu prédire qu’un Johnny Lawrence concentré Karate Kid les retombées pourraient devenir l’une des émissions les plus populaires et les plus appréciées de ces derniers temps. Faire revivre ce qui semble mort Karate Kid la franchise, Cobra Kaï créé en 2018 sur YouTube Red avant de passer à Netflix à partir de la troisième saison. Mélangeant feuilleton et drame bourré d’action, Cobra Kaï continue de s’améliorer chaque année, et la cinquième saison à venir promet d’être la plus intense et la plus épique à ce jour.

Cobra Kaï la saison 4 ne s’est pas bien terminée pour presque tous les personnages, à l’exception du méchant à queue de cheval Terry Silver, qui s’est avéré encore plus fourbe et plus féroce qu’auparavant. Silver a doublé son ami proche et le principal antagoniste, John Kreese (Martin Kove), l’envoyant effectivement en prison pendant une longue période. Johnny est parti pour sauver Miguel, qui s’est enfui au Mexique pour retrouver son père « dangereux », laissant Daniel et Chozen s’unir pour déjouer les plans infâmes de Silver. Mais une confrontation finale entre les quatre est inévitable.

Créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, Cobra Kaï La saison 5 sera diffusée sur Netflix le 9 septembre 2022.

En attendant, découvrez la bande-annonce et le synopsis de l’intrigue suivants: