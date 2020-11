Katee Sackhoff explique le processus difficile de donner vie à Bo-Katan dans The Mandalorian

Même si les fans de Le mandalorien savaient déjà que Katee Sackhoff avait rejoint la série Disney + et marquerait la première apparition de Bo-Katan en direct, cela a néanmoins laissé les téléspectateurs sans voix au moment où elle s’est révélée dans le troisième épisode de la série récemment sorti. Eh bien, si vous étiez agréablement surpris de voir l’ajout de Bo-Katan si tôt dans la saison 2, Sackhoff était en fait « stupéfaite » quand on lui a offert le rôle et a même trouvé jouer le personnage en personne « dur au début ».

Katee Sackhoff a récemment partagé que depuis le Le mandalorien était en cours de conceptualisation, elle s’était attendue à ce que le personnage de Bo-Katan, qu’elle Rebelles de Star Wars et Star Wars: La guerre des clones, en ferait partie à un certain titre. Mais tout comme la représentation en direct d’Ahsoka Tano devrait être réalisée par Rosario Dawson, Sackhoff était sûr que si Bo-Katan était ajouté à la série « ils la refondraient probablement ». Ainsi, lorsque le créateur de la série Jon Favreau et le producteur exécutif Dave Filoni lui ont proposé de jouer le rôle, elle a été à la fois touchée et choquée.

«J’ai appris qu’une réunion avait lieu avec Jon Favreau. Je suis allé à son bureau, je me suis assis avec lui et je l’ai écouté parler de son fan du monde et de Bo-Katan, et cela a pris un certain temps. conversation pour se rendre compte qu’il parlait de moi. Et puis il a très fondamentalement demandé si c’était quelque chose qui m’intéresserait. Je pense que je l’ai regardé comme s’il était fou, je veux dire qui dirait non à ça? ces moments de ma carrière où j’étais stupéfait. «

Pour Sackhoff, ce fut un « grand moment » lorsqu’elle porta pour la première fois l’uniforme entier de Bo-Katan. « Dave était là la première fois que je portais tout mon costume et j’avais les larmes aux yeux. J’étais tellement débordé et tellement excité. J’étais un peu sous le choc que c’était ma vie. J’ai vu des acteurs autour de moi avoir des opportunités et été tellement excitée pour eux, et je n’ai jamais vraiment eu un moment où j’ai été époustouflée », a-t-elle ajouté.

Mais Sackhoff devait encore résoudre le gros obstacle de la façon de jouer un personnage aussi représenté que Bo-Katan en live-action. Son apparence animée avait des tonnes de caractéristiques, d’attributs et de détails infimes que Sackhoff trouvait trop intégrés à sa caractérisation. Alors qu’elle était consciente que traduire chaque détail à l’écran serait impossible, elle voulait toujours qu’elle soit suffisamment reconnaissable pour ne pas être une « présence choquante » pour les fans.

«Ses taches de rousseur, ses cheveux roux, ses yeux verts, ses sourcils qui pointent vers le bas d’une manière un peu contre nature, et la cicatrice sur son front. Avec la couleur de ses cheveux, on sait à quoi elle ressemble en animation, mais est-ce que ça se traduit par vivre Ce n’est pas parce qu’elle a les cheveux orange vif que c’est l’aspect naturel d’une vraie personne. Nous avons changé et assombri un peu ses cheveux, nous avons rendu les sourcils un peu plus subtils, mais ils sont toujours là. Je voulais vraiment m’assurer que les fans la reconnaissent et qu’elle n’était pas une présence choquante pour eux visuellement. Je ne voulais pas qu’ils la séparent, je voulais juste qu’ils apprécient l’histoire avec elle. «

Ce qui a vraiment aidé Sackhoff à réaliser sa vision du personnage, c’est l’approche constructive de Filoni et Favreau vis-à-vis de ses idées et du réalisateur de l’épisode, l’expertise de Bryce Dallas Howard.

« C’était une expérience complètement différente pour moi. L’une des choses qui a joué en ma faveur cet épisode était Bryce Dallas Howard, qui est un réalisateur si phénoménal et aussi un acteur incroyable. Je n’aurais pas pu le faire sans elle, elle vraiment m’a aidé à comprendre que ce n’est pas parce que je connaissais si bien ce personnage que j’avais trouvé comment la jouer. «

Et elle a parfaitement joué le personnage, jusqu’au moment de la bombe où elle a nommé un autre très attendu Guerres des étoiles personnage. Mais « The Heiress » n’était certainement pas le dernier que nous ayons vu de Bo-Katan car elle a un face-à-face épique avec Moff Gideon dans le pipeline. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

