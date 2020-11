Qui est le numéro 7 sur TikTok? Ce qu’il faut savoir sur Caden Woodall

Un autre jour, une autre star de TikTok à la hausse.

Le phénomène du football au lycée, Caden Woodall, a déchiré le terrain de football pendant la majeure partie de sa vie, et maintenant, l’adolescent lié à Harvard déchire TikTok une vue à la fois.

Dans une vidéo qui a initialement recueilli plus de deux millions de vues sur TikTok (elle a été supprimée, puis republiée par l’utilisateur original de TikTok), Woodall, ainsi que d’autres membres de l’équipe de football du Stevenson High School, sont vus danser et se synchroniser avec Justin Bieber en 2010. bop «Eenie Meenie» dans le vestiaire.

Woodall, la star de la vidéo souvent qualifiée de «numéro 7», fait le discours sur Internet depuis que la vidéo a commencé à faire circuler TikTok, notamment en raison de ses capacités de synchronisation labiale impeccables.

Qui est le numéro 7, Caden Woodall sur TikTok?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la star du football du lycée qui gagne en popularité sur TikTok.

Il vit à Livonia, Michigan.

Caden Woodall est un natif du Michigan qui vit dans la banlieue de Detroit en Livonie.

Il est actuellement senior au lycée Stevenson et est le porteur de ballon étoile de l’équipe de football SHS Spartans.

Caden Woodall s’est engagé à Harvard.

On dirait que Caden Woodall excelle non seulement en athlétisme, mais aussi en académique!

La star du football s’est engagée à jouer à l’Université de Harvard après avoir obtenu son diplôme de SHS en 2021 et a publié une longue déclaration sur son choix d’écoles en août 2020.

« Jouer au football universitaire a toujours été un de mes rêves d’aussi loin que je m’en souvienne, » Woodall a écrit en partie.

Après avoir remercié sa famille, ses coéquipiers et ses entraîneurs de l’avoir soutenu tout au long de sa carrière de footballeur, il a ajouté: «Je vais poursuivre ma carrière sportive et académique à l’Université Harvard. Merci à l’entraîneur Lamb, à l’entraîneur Murphy et à l’entraîneur Thakkar de m’avoir offert cette opportunité. Je suis ravi de rejoindre la famille Crimson !! »

Les gens ne peuvent pas en avoir assez du numéro 7 sur TikTok.

Les fans de tous les médias sociaux ne peuvent pas en avoir assez de la vidéo virale TikTok de Woodall.

«Brooo, je devais te trouver depuis que j’ai regardé cette vidéo hype du vestiaire. Je te salue soldat [prayer hands] bénissez que cette merde était un battage médiatique », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a dit: «Caden, qu’est-ce que ça fait d’être célèbre», tandis qu’un utilisateur d’Instagram – qui est probablement un ami de Woodall – a écrit: «Attends, es-tu le mec de tiktok? omg numéro 7, remarquez-moi.

Les utilisateurs de Twitter sont également obsédés par le numéro 7.

«Le nombre de fois où j’ai regardé le numéro 7 TikTok est irréel mais je ne le regrette pas», a écrit un fan, tandis qu’un autre a déclaré: «TikTok est tellement aléatoire et j’adore le fait que la vie de tout le monde puisse être changée par lui. ‘ai vu cette semaine avec # 7 TikTok lol il est partout.

TikTok de Caden Woodall compte déjà près d’un million d’abonnés.

Bien que Woodall soit assez nouveau sur TikTok, grâce à la vidéo virale, il a déjà rassemblé près de 850000 abonnés sur la plate-forme de médias sociaux, et sa seule vidéo a plus de 20 millions de vues au moment de sa publication.

Sa famille est son plus grand système de soutien.

«Mon père m’a coaché ​​toute ma carrière [sic] m’a fait devenir le joueur que je suis aujourd’hui », écrit-il.

«Ma mère a été mon plus grand fan et m’a aidé à surmonter de nombreux obstacles», a-t-il poursuivi.

«Enfin, ma sœur qui est toujours là pour m’encourager!» il ajouta. «Non seulement ils m’ont poussé à être le joueur que je suis sur le terrain, mais aussi la personne que je suis en dehors.

Danser dans les vestiaires avec ses coéquipiers est l’un de ses meilleurs souvenirs de football au lycée.

«Je voudrais également remercier mes coéquipiers pour les souvenirs que nous avons créés», a-t-il écrit, ajoutant, «surtout danser dans les vestiaires tout en célébrant des victoires ou en partageant la déception après nos défaites.»

Caden Woodall sort avec quelqu’un?

On ne sait pas si Caden Woodall est en couple ou non, car ses comptes de médias sociaux présentent principalement du contenu de football.

Cependant, étant donné la réponse que tout le monde a eue à sa vidéo virale TikTok, il semble que Woodall n’aura peut-être pas de problème dans le département des rencontres de sitôt.

