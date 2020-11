Depuis sa sortie en 2017, Ark Survival Evolved est devenu l’un des jeux de survie les plus appréciés du marché. Parallèlement à cela, il dispose également d’une base de fans extrêmement dédiée de moddeurs qui créent une grande variété de mods étonnants pour le jeu. Des nouvelles armes aux nouveaux dinosaures, la communauté des moddeurs UNErk vous a couvert, et dans ce guide, nous allons montrer quelques-uns des meilleurs mods Ark Survival Evolved communauté mod a à offrir.

En remarque, avant de commencer avec la liste, assurez-vous de lire la description de tous ces mods, car certains peuvent nécessiter des étapes supplémentaires ou des sous-mods pour fonctionner.

Les meilleurs mods pour Ark: Survival Evolved List

Si vous avez toujours voulu des dinosaures plus réalistes que la liste actuelle Arche offres, alors ce mod est fait pour vous. Ark Additions ajoutera plus de sept nouvelles créatures très détaillées à votre monde d’arche. Pour le torréfacteur complet, consultez la liste ci-dessous.

Deinosuchus

Archelon

Xiphactinus

Brachiosaure

Acrocanthosaure

Concavénateur

Cryolophosaure

Ce prochain mod dans cette liste vous permettra de mettre à niveau tout votre équipement de primitif à ascendant via des stations de mise à niveau. Il est même compatible avec d’autres mods, selon la description sur Steam.

En remarque, si vous souhaitez que ce mod fonctionne avec les lance-roquettes et les fusils Tek, vous devrez télécharger le mod compagnon pour ça.

De loin l’un des mods les plus populaires du jeu, Structures Plus ajoute une multitude de meilleures versions d’éléments de construction vanille avec des fonctionnalités de qualité de vie ajoutées. Par exemple, les murs et les boîtes de rangement s’emboîtent maintenant, et les portes et portails se ferment automatiquement. Mais le meilleur de tous, le mod ajoute également plusieurs nouveaux éléments tels que Tek Forges, Multi Lamp et Dynamic pillars. Alors, prenez ce mod aujourd’hui si vous avez besoin de plus de choses à construire.

Ce prochain mod est parfait pour quelqu’un qui veut construire un donjon normand ou un château médiéval tardif en Arche. C’est parce que le mod ajoute plus de 75 pièces de construction polyvalentes avec des thèmes médiévaux. Parallèlement à cela, le mod comprend également de nouveaux bâtiments sur le thème de la science-fiction, en plus de son déjà grand torréfacteur.

Nous aimons tous nos dinos dans Ark et voulons les protéger autant que nous le pouvons. Cependant, il n’y a pas beaucoup d’armures pour vos dinosaures. Heureusement, Pimp My Dino résout ce problème en ajoutant toutes sortes de nouvelles armures pour diverses créatures apprivoisables dans le jeu.

La série éco comptant une vingtaine de mods propose une vaste sélection de décorations et d’objets à construire pour les joueurs d’Ark. Tout, des bâtiments de style romain aux champignons géants, peut être à vous maintenant via leur page de collecte.

Avez-vous déjà manqué de stockage dans un jeu de survie? Ça craint et c’est aussi pénible de faire de la place pour plus d’articles, mais c’est là que ce prochain mod entre en jeu. Ultra Stacks résout le problème en créant des éléments dans Ark Survival Evolved empilez des objets jusqu’à 10k, de sorte que vous ne pouvez plus jamais vous soucier de manquer de place dans votre simulateur de dino préféré.

Ce prochain mod et ses sous-ajouts ne sont pas pour les faibles de cœur, car ils ajoutent certaines des créatures les plus difficiles que j’ai jamais vues d’un mod pour Arche. Le mod ajoute également des tonnes de créatures apprivoisables variées avec des variantes d’éléments qui peuvent en fait abattre d’autres créatures. Cela dit, si vous voulez que des créatures difficiles se battent et apprivoisent, Primal Fear pourrait être pour vous.

Le stockage empilable d’Echo est l’un de mes préférés. C’est parce qu’il ajoute d’étonnants conteneurs de stockage empilables qui s’intègrent parfaitement dans une base. Parallèlement à cela, vous pouvez également écrire des noms dessus, ce qui facilite au maximum l’organisation des éléments dans Ark.

Super Spyglass est amusant mais un mod triche qui permet aux joueurs de voir les statistiques cachées des différentes créatures d’Ark. Il est également utile si vous n’êtes pas sûr de la torpeur d’un dinosaure et de l’apprivoiser.

Voler en montgolfière ressemble-t-il à votre genre de chose? Et les dinosaures robots? Si vous avez répondu oui aux deux questions, vous devez consulter Ark Steampunk Mod. Il ajoute tout ce que je viens de mentionner et divers autres éléments sur le thème Steampunk.

Global, Ark Survival Evolved est un jeu amusant et génial avec des éléments de RPG. Mais que se passerait-il s’il s’agissait plutôt d’un RPG avec des quêtes? Eh bien, cela peut être avec le mod Ark Questlines, et c’est honnêtement doux car le mod ajoute diverses tâches et quêtes que vous pouvez faire pour obtenir de précieuses récompenses.

Mourir est ennuyeux, mais ce qui est plus frustrant, c’est de perdre tout le butin et les ressources que vous venez de rassembler. Cela dit, remerciez les dieux dino que le mod Death Recovery est une chose sur l’atelier Steam, car avec ce mod, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de perdre vos objets. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de fabriquer un objet dans votre base, de marcher jusqu’à lui et d’appuyer dessus, et il récupérera tous vos objets perdus.

le cartes de jeu dans Ark Survival Evolved sont énormes, et il faut parfois une éternité pour passer du point a au point b. Awesome Teleporters accélère ce processus en vous permettant de créer des plates-formes que vous et votre dinosaure pouvez utiliser pour vous téléporter sur une autre plate-forme. Cela dit, ce mod est parfait pour ceux qui veulent voyager vers plusieurs bases ou zones de ressources en quelques secondes.

Ark a une bonne sélection d’armures, mais après quelques centaines d’heures de jeu, vous voudrez peut-être quelque chose de nouveau à porter. Si cela vous ressemble, alors Armor + sera le mod pour vous car il ajoute une tonne de nouvelles versions d’armure vanille au jeu.

Semblable à Armor +, Weapons + cherche à remplir un rôle similaire, mais au lieu d’armure, il ajoute plusieurs nouvelles armes et objets à Arche. Parallèlement à cela, les armes qu’il ajoute ont également des munitions d’éléments spéciaux tels que AP et électriques.

Un autre de mes préférés est les monstres de la lignée pour son style unique et les créatures qu’il ajoute à Ark. Inspiré par le Lignée jeux, ce mod ajoute bien plus de 135 monstres de RPG fantastiques classiques. Globalement, un excellent moyen de faire bouger les choses Arche si vous êtes fatigué de l’âge de pierre habituel, regardez la technologie spatiale du jeu.

Primal NPCs est un mod similaire à celui du mod Bush people qui était populaire il y a quelque temps. Le mod ajoute des PNJ qui parcourent la carte, construisant des bases avec lesquelles le joueur peut devenir ami ou devenir hostile. Le mod a également une réputation que vous pouvez augmenter pour vous lier d’amitié avec diverses tribus de PNJ.

Plus d’artisanat est un petit mod décent qui ajoute beaucoup de bon contenu au jeu. La plupart d’entre eux sont des éléments de construction, mais ils ajoutent également des kits médicaux. Consultez la liste ci-dessous pour tout ce qu’il ajoute.

Medkits

Tentes

Armure

Advance Forge

Forge industrielle

Carbone

Boîte de rangement en métal

Congélateur

Advance AC

Four électrique

Boites de conserves

Batterie électrique

Le dernier mod de notre liste est extrêmement utile pour ceux qui souhaitent élever des dinosaures dans le jeu. Il ajoute deux éléments utiles qui collectent automatiquement les œufs et le caca et les préservent. Parallèlement à cela, les éléments du mod permettront également de féconder automatiquement les œufs et de les garder incubés plus rapidement.