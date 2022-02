« L’homme armé remplace le paysage de ce qui était quotidien »: Paz Encina, directrice de l’EAMI

Une tempête est enregistrée à Asunción, au Paraguay. La réalisatrice Paz Encina demande s’il n’y a pas de problème avec le bruit du tonnerre et de la pluie. « Pas du tout, » répondit-il. Au contraire, cette ambiance et ces sons vont bien avec la conversation pour en parler EAMI, film du cinéaste qui concourt pour le Tiger Award au Festival international du film de Rotterdam.

Ces sons qui sont entendus de sa maison sont une extension de ceux enregistrés dans son film. Et c’est que l’aspect sonore est essentiel dans son récit pour ressentir l’histoire qu’il nous raconte. Ils font partie de l’expérience qu’une mineure vit lors de sa dernière visite du lieu qu’elle habite depuis sa naissance, un lieu d’où elle doit partir parce que les membres de sa communauté sont déplacés. C’est la jungle tropicale du Chaco.

Un lézard, ou vieux sage de sa ville, avertit cette fille de bien se souvenir de ce que ses yeux enregistrent car elle ne reviendra jamais à cet endroit. Elle se consacre également à absorber tous les sons qu’elle perçoit au cours de son voyage car bientôt à destination ils seront vieux. Il commence à accumuler de manière belle et tragique ce que sera la nostalgie du futur.

Dans le cadre de l’entretien avec Paz Encina, la cinéaste ouvre son cœur et partage son âme pour comprendre le sentiment qu’elle imprime à cette histoire d’amour qui, comme tout amour, fait aussi mal. Elle le fait entourée de cette tempête qui tombe à Asunción, sa maison. Collatéralement, il nous rappelle que le cinéma va au-delà du divertissement.

Comment est née l’idée de faire ce film ? Dans EAMI, vous transmettez l’amour du lieu, l’amour de l’histoire que vous racontez, la douleur de ce qui se passe et une voix de protestation contre cette situation.

Après avoir fait exercices de mémoire, que c’était une expérience douloureuse, je voulais faire une histoire d’amour et de bonheur. Dans ma tête, je voulais une intrigue sur un garçon qui rencontre une fille, quelque chose de conventionnel. Mais un ami m’a invité dans la communauté totos, une communauté que je connaissais déjà, et là je me suis rendu compte qu’ils avaient une urgence à raconter ce qui leur arrivait avec leur territoire.

Ici, je dois dire que je suis né en 1971 dans une famille paraguayenne opposée à la dictature. Mon père a été deux fois exilé, plusieurs fois emprisonné. Et j’avais déjà travaillé sur ces questions d’exil, de diaspora et de perte… Quand ils m’ont dit qu’ils devaient quitter leur territoire, qu’ils devaient subir l’exil, ils m’ont touché.

Avec l’intention de raconter une histoire d’amour, je leur ai demandé ce qu’était l’amour pour eux. Ils m’ont répondu ceci : « L’amour, c’est ce que nous faisons maintenant avec toi. C’est être ensemble. » Là j’ai compris que c’était (le film) ce que je devais faire, c’était être avec eux. C’était mon histoire d’amour.

Maintenant que vous mentionnez cet aspect de votre père par rapport à l’exil, je veux vous demander si la voix off du lézard (l’un de vos personnages) est en quelque sorte votre père.

Quelle chose de me dire ça ! Pendant la durée de ce film, qui a duré six ans, je perds mon père. Je n’ai jamais pensé que le lézard pourrait être mon père. Peut-être que oui, peut-être que oui… Je ne sais pas, j’ai toujours pensé que cette fille était seule et qu’elle ne devrait pas être seule. C’était ce que je ressentais.

Je suis chrétien, je peux croire en l’esprit saint, mais je peux croire en n’importe quoi. Pour moi, ce n’était pas si difficile d’atteindre ce point d’abstraction qu’une chose peut en être une autre. Je ne pensais pas que ça pouvait être mon père. Ce qui m’inquiétait c’est que cette fille (EAMI) était seule…

Ce que tu viens de me dire est très fort. Je vais vérifier ça parce que j’ai perdu mon père pendant le tournage de ce film. Et peut-être que c’est lui, mais je ne sais pas. Je pensais seulement que cette fille ne devrait pas être seule.

Lorsque vous avez fini de regarder votre film, vous voulez prendre votre fils ou votre neveu et l’emmener dans un parc ou une forêt pour embrasser les arbres, sentir l’herbe, écouter le vent. Pour ceux d’entre nous qui sommes adultes, nous valorisons aujourd’hui avec mélancolie ces espaces verts qui ont cessé d’exister pour devenir des constructions.

Les paysages du film sont des fragments. C’étaient déjà des morceaux quand nous les avons filmés, mais nous avons pris sur nous de les filmer comme s’il s’agissait de paysages. Il y a un beau moment où un enfant va au lac et boit de l’eau. Eh bien, c’était le dernier morceau de montagne restant dans une plongée. Presque tout ce que nous avons trouvé était des morceaux de paysage. Je veux faire une édition avec ces paysages 3D parce que je pense que l’espace filmique va être le seul espace restant de cet habitat.

Il y a un langage universel de notre temps que l’on voit malheureusement de plus en plus dans le monde, je fais référence aux hommes armés pour déplacer les gens. Au Mexique, nous l’avons vu avec le crime organisé et les communautés rurales. Dans EAMI, c’est avec une communauté indigène. C’est une autre cruauté sur cruauté.

L’homme armé remplace le paysage de ce qui était autrefois quotidien. On voit de plus en plus normal qu’ils aient tué quelqu’un, qu’ils aient blessé, qu’ils aient agressé. Bien sûr, nous avons peur que quelque chose comme ça nous arrive. Nous savons que c’est quelque chose qui existe tout le temps et nous vivons en relation avec cela. On entre chez vous à toute vitesse, à chaque fois il y a une sécurité différente de celle que vous aviez il y a 10 ans. Par exemple, avec des caméras, avec des alarmes. J’ai peur. Et je ne suis pas indigène.

Eux, les autochtones, sont dans une situation encore plus vulnérable. Vulnérable non seulement la sécurité mais aussi la nourriture. Ils ont un mode de vie que nous ne pouvons pas comprendre à cause de notre ignorance et ils souffrent beaucoup. Ils veulent aussi les déplacer dans une autre ville dont ils ne veulent rien savoir. Ils ont une façon de vivre, d’avoir des relations, et ils veulent la préserver.

Pourquoi avez-vous pris la décision de parler en Ayoreo ?

Parce qu’ils parlent très peu l’espagnol entre eux. Si le film avait été tourné en espagnol, cela aurait été l’une des pires colonisations. Je n’ai jamais envisagé que cela puisse être dans une langue autre que l’ayoreo. De plus, les sons avaient une relation avec cela car c’est une langue ancienne et les sons sont pratiquement anciens. Sentir le son d’un fourmilier, par exemple, n’est pas un son qui peut être ressenti si facilement aujourd’hui.

Il y a une image puissante et métaphorique. C’est quand on voit qu’ils donnent une chemise à une femme nue appartenant à la communauté. Elle refuse de l’utiliser, elle le rend. Cette image est forte.

Il est tres fort. Quand elles m’ont raconté leur premier contact avec ce qu’elles appellent des « chattes », ce qui signifie qu’il leur est arrivé des choses insensibles, très fortes. Tout d’abord, la violence. J’ai vu cela sur des photos qu’ils ne m’ont pas laissé utiliser, mais où l’on peut voir qu’ils étaient nus lors du premier contact avec ceux qui les ont déplacés et après trois jours ils étaient déjà habillés. C’était très fort.

Ils devaient aussi manger d’autres aliments, ils devaient faire des choses en dehors de leurs coutumes, de leur mode de vie. Voici quelque chose de plus fort : ils voient le suicide comme licite, alors les femmes et les hommes se laissent mourir. Ils ne mangeaient pas, ils préféraient se laisser mourir. Ils ne voulaient pas vivre ainsi.

Ils les font aussi travailler sur des choses qui menacent leur liberté, dans des endroits clôturés. C’est très cruel.

Après avoir vu le film terminé, que vous dit le personnage d’EAMI ?

J’ai senti qu’il me disait « me voilà, il y a encore de l’espoir ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂