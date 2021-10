Le réalisateur d’Halloween Kills révèle le camée secret de Bob Odenkirk

Clignez des yeux et vous le manquerez, mais Bob Odenkirk a une apparition dans la nouvelle suite de slasher Halloween tue. A l’affiche actuellement au cinéma et sur Peacock, le deuxième volet du projet de Blumhouse Halloween La trilogie reprend là où le film de 2018 s’est arrêté. Afin de reconnaître le passé, le réalisateur David Gordon Green a également ramené plusieurs acteurs du film de 1978 pour reprendre leurs rôles.

Il n’était pas possible d’inclure tous les personnages originaux des années 1978 Halloween. John Michael Graham, qui a joué la victime Bob Simms dans ce premier film, n’est pas apparu dans un rôle d’acteur au cours des quatre décennies qui ont suivi. Cela a rendu difficile l’obtention des droits d’utilisation d’une photo de lui dans le film. Cela a présenté un défi car Green voulait inclure une scène où une émission de nouvelles montre une image de Bob en tant que victime du massacre original.

Perplexe quant à ce qu’il faut faire, David Gordon Vert sauté sur Google à la recherche d’une solution. Par coïncidence, il est tombé sur une vieille photo d’annuaire de Tu ferais mieux d’appeler Saul vedette Bob Odenkirk. Il y avait une certaine ressemblance avec la photo d’Odenkirk et le personnage de Bob de l’original Halloween, et c’est à ce moment-là que l’ampoule s’est allumée au-dessus de la tête de Green. Comme Green l’explique dans une interview avec CinemaBlend :

« Dans le film original de Carpenter, le personnage de Bob, je voulais avoir la reconnaissance de tous les décès du film précédent, mais nous ne pouvions pas suivre [the actor] vers le bas ou obtenir les droits. D’une manière ou d’une autre, nous n’avons pas pu effacer une image de Bob pour notre émission de journal télévisé. Et donc j’étais frustré par cela parce que je voulais reconnaître la mort de Bob, mais nous n’avons pas pu obtenir de séquences de Bob. J’ai donc cherché sur Google « Bob 1970s High School » et une photo de Bob Odenkirk est apparue qui ressemblait à Bob ! Alors je me suis dit : « Il est probablement plus facile à trouver ; allons le chercher !' »

Il n’a pas été très difficile de se procurer Bob Odenkirk. Jamie Lee Curtis, qui joue Laurie Strode dans le film, a noté comment Odenkirk « a signé les droits pour que sa photo de lycée soit le Bob dans [the movie]. » Il existe de nombreuses autres façons dont Green aurait pu traiter la photo de Bob, mais il était beaucoup trop excité pour envisager autre chose une fois que la possibilité d’utiliser Bob Odenkirk est apparue.

« Je suis un grand fan de Bob Odenkirk. Donc cette opportunité était tout simplement trop juteuse pour être ignorée. »

D’une certaine manière, cela signifie maintenant qu’Odenkirk a dépeint une victime de Michael Myers. C’est un « rôle » intéressant, bien qu’il soit évidemment mieux connu pour son rôle d’avocat malicieux Saul Goodman dans Breaking Bad et sa série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul. Odenkirk a également impressionné les téléspectateurs avec un virage vers le genre d’action en tant que star de Personne plus tôt cette année. L’acteur travaille actuellement sur la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul après s’être remis d’une crise cardiaque.

Halloween tue est maintenant en streaming sur Peacock et joue dans les salles de cinéma dans le cadre de sa sortie jour et date. Ceci sera suivi par Halloween se termine, bien que Jason Blum espère continuer à faire Halloween films après cette tranche. Cette nouvelle nous vient de CinemaBlend.

