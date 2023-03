Paramount prépare un remake de Vertigo et aurait Robert Downey Jr comme protagoniste

in

Un rapport assure que l’acteur d’Iron Man jouerait dans une nouvelle version du film d’Hitchcock.

©Getty ImagesRobert Downey Jr. jouerait dans une nouvelle version de Vertigo

Un remake du film classique vertige se préparerait dans Paramount Pictures et les rapports indiquent que l’acteur Robert Downey Jr jouerait dans le film en tant qu’ancien détective de police contraint à la retraite après un traumatisme dans l’exercice de ses fonctions.

La première version de vertige C’était à partir de 1958 réalisé par Alfred Hitchcock. et pour la nouvelle version, le script devrait être écrit par Steven Knight, créateur de Voir et Peaky Blindersqui vient également de signer pour écrire un nouveau film sur Guerres des étoiles.

D’accord avec Date limite, Paramount était le lieu de sortie du film de 1958, de sorte que le domaine Hitchcock a préféré le studio comme lieu de tournage du nouveau film.. Le tabloïd a également rapporté qu’en plus de jouer dans le film, Robert Downey Jr. produira aux côtés de John Davis, John Fox et Susan Downeet.

Le film de 1958 suit un policier de San Francisco qui souffre de vertiges. Déjà à la retraite, un vieil ami d’école l’engage pour garder un œil sur sa femme, une femme obsédée par son passé et qui commence à agir de manière erratique.

D’accord avec IMDBRobert Downey Jr est sur le point de sortir cinq projets, dont Week-end All Staren post-production ; Le sympathisanten production; Sherlock Holmes 3en pré-production ; Jouer sale, en pré-production ; et oppenheimeren post-production.

