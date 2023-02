Kate Winslet s’est presque noyée dans « Titanic », mais James Cameron l’a obligée à continuer à tourner quand même

« Titanic » est l’un des films les plus emblématiques de tous les temps, à tel point qu’il revient dans les salles de cinéma aujourd’hui pour célébrer le 25e anniversaire de sa première en 1997.

Le film, réalisé par James Cameron, a fait de Kate Winslet, relativement inconnue, un nom familier, a propulsé Leonardo DiCaprio au rang de superstar et a changé à jamais le jeu des effets spéciaux du film.

Même maintenant, après un quart de siècle, « Titanic » est toujours le troisième film le plus rentable de l’histoire, derrière « Avengers : Endgame » et « Avatar » de Cameron.

Compte tenu de toute cette gloire à succès, il est facile d’oublier que la production de « Titanic » était un tel gâchis qu’elle a mis en danger non seulement les chances du film au box-office, mais également la vie de ses acteurs.

Kate Winslet a qualifié la réalisation de « Titanic » d’ »épreuve », et elle a failli se noyer pendant le tournage.

Une partie de ce qui a fait de « Titanic » un tel succès – et une « épreuve » – ​​était l’insistance de Cameron pour que les décors et les cascades du film soient réels et non CGI chaque fois que possible.

Cela signifiait que lorsque Kate et Leo réalisaient ces scènes sous-marines défiant la mort, ce n’était pas une magie CGI – et dans le cas de Winslet, « défier la mort » est devenu littéral.

Pendant le tournage d’une scène sur le plateau inondé du Titanic, le manteau de Kate Winslet s’est fait prendre et l’a tirée sous l’eau.

L’incident s’est produit lors du tournage du film sur le plateau de Rosarito, au Mexique, où Cameron a construit une réplique de 700 pieds du Titanic.

Au cours d’une scène dans laquelle les personnages de Winslet et DiCaprio fuient une énorme inondation d’eau alors que le navire coule, le long et lourd pardessus de Winslet s’est pris dans une porte en métal.

L’eau sur le plateau a continué à monter, emprisonnant Winslet sous la surface pendant une durée terrifiante.

« J’ai dû sortir du manteau pour me libérer », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. « Je n’avais plus de souffle. Je pensais que j’allais éclater. »

James Cameron a obligé Winslet à refilmer immédiatement la scène, même si elle avait failli se noyer.

Cameron est connu pour être un réalisateur exigeant, et même une expérience de mort imminente ne pourrait le dissuader de se faire tirer dessus.

Une fois que Winslet a échappé à son manteau – et s’est noyée – « Jim a juste dit: » OK, on ​​y va encore « », a-t-elle déclaré au LA Times. « C’était son attitude. Je ne voulais pas être une mauviette donc je ne me suis pas plaint. »

Cameron a défendu sa décision, déclarant au LA Times, « elle n’a jamais été en danger physique, mais elle a perçu qu’elle l’était… Si c’était à refaire, je referais probablement la même chose. »

Winslet a déclaré au LA Times que bien que Cameron soit « un gars sympa », elle avait parfois « vraiment peur de lui ».

Winslet a également souffert d’hypothermie et de la grippe sur « Titanic », et il y a eu une deuxième scène dans laquelle elle a failli se noyer.

Winslet a déclaré au LA Times qu’elle s’était cassé un os, qu’elle avait subi une entaille géante après avoir glissé sur le pont de la réplique du Titanic et qu’elle était tellement contusionnée « J’avais l’air d’une femme battue ».

Elle a également attrapé la grippe et lors d’une apparition en 2017 dans « The Late Show With Stephen Colbert », Winslet a révélé qu’elle avait également souffert d’hypothermie lors du tournage dans les réservoirs d’eau de la production.

Et quand est venu le temps de filmer les scènes dans lesquelles elle et DiCaprio se débattent sous l’eau après avoir coulé avec le navire, Winslet a failli perdre la vie une deuxième fois.

« Pour mes gros plans, j’étais en fait lestée à 12 pieds sous l’eau », a-t-elle déclaré au LA Times. « Avec le recul, je n’arrive pas à croire que j’ai permis qu’on me fasse ça. »

Elle avait du mal à utiliser son alimentation en air, ce qui l’a amenée à inhaler de l’eau alors qu’elle était incapable de nager à cause des poids. Et cette fois, elle n’a pas cédé à l’éthique de travail de Cameron.

« Après trois prises, j’ai simplement dit que je n’en pouvais plus. »

La production de « Titanic » était un tel désastre notoire que le film devait être un flop géant.

« Titanic » était le film le plus cher jamais réalisé à l’époque, avec un budget de 110 millions de dollars, qui a rapidement doublé au fur et à mesure que la production frappait iceberg après iceberg.

Le calendrier de tournage de « Titanic » au Mexique, à Los Angeles, en Nouvelle-Écosse et au Royaume-Uni est également passé de six à huit mois.

Pendant ce temps, l’équipe de 800 personnes de « Titanic » et le casting de 1 000 figurants sont devenus une porte tournante en raison des exigences perfectionnistes de Cameron lors de journées de tournage incroyablement longues.

Et les problèmes n’ont continué qu’une fois le tournage terminé – les retards de post-production ont poussé sa sortie de l’été à Noël 1997, cimentant les attentes qu’il bombarderait.

Winslet n’était pas le seul sur le plateau de « Titanic » à avoir souffert – les acteurs et l’équipe ont contracté des infections et ont été empoisonnés au PCP.

Les réservoirs d’eau sur le plateau de « Titanic » ont été remplis directement de l’océan Pacifique à Rosarito, au Mexique, une station balnéaire juste au sud de Tijuana – et cette eau n’était pas exactement la plus propre.

« L’eau était sale, de la saleté y soufflait et les acteurs qui s’y baignaient ont contracté des infections rénales », a déclaré Winslet au LA Times.

Et lors d’une célébration de pré-bouclage en Nouvelle-Écosse, où les scènes actuelles du film ont été tournées, l’ensemble de la distribution et de l’équipe a fait face à un poison d’un genre différent.

La chaudrée de homard servie à la fête était en quelque sorte dopée avec le PCP hallucinogène, envoyant plusieurs personnes à l’hôpital.

Le tout dans une journée de travail sur l’un des films les plus emblématiques et les plus désordonnés de tous les temps.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.