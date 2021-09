Jennifer Lawrence a confirmé sa grossesse

Félicitations à vous tous! Après les annonces de Kylie Jenner et Olivia Munn concernant leurs grossesses, elle rejoint désormais Jennifer Lawrence. L’actrice de 31 ans a confirmé au magazine Personnes les rumeurs qui ont commencé il y a quelques jours : elle attend son premier enfant. Avec son mari Cooke Maroney, qu’elle a épousé en 2019, l’artiste sera maman pour la première fois.

Jennifer Lawrence et son mari. Photo : (Groupe Grosby).



Les potins ont commencé quand le journal Courrier quotidien capturé Jennifer Lawrence avec son mari dans les rues de New York. Dans les cartes postales publiées par ledit média, l’interprète a révélé son secret le mieux gardé. A tel point que tous les commentaires l’ont obligée à rompre son secret concernant sa vie privée.

Comme de nombreuses personnalités du monde du divertissement, Lawrence est l’une des célébrités les plus éloignées des projecteurs médiatiques. Et, l’un des exemples clairs est qu’il n’utilise pas les réseaux sociaux pour éviter de partager sa vie avec des millions de followers. C’est pourquoi, pour annoncer la nouvelle, il a publié une déclaration par l’intermédiaire de son représentant qui a été envoyée à Personnes.

Jennifer Lawrence attend son premier enfant. Photo : (Getty)



Pour le moment, on ne sait pas de combien de mois elle est enceinte ou le sexe du bébé en route, mais il convient de noter qu’elle n’a pas attendu la naissance pour annoncer la nouvelle. Des stars comme Scarlett Johansson ou Caitriona Balfe ont choisi de protéger leur grossesse des paparazzi, mais maintenant Jennifer Lawrence rejoint ceux qui ont décidé de l’annoncer.

Bien sûr, la nouvelle que Jennifer agrandit sa famille n’aurait pas pu être plus opportune. Pas plus tard qu’hier, la bande-annonce de son nouveau film est sortie, Ne cherchez pas, qui jouera aux côtés de Leonardo DiCaprio et sera diffusé sur Netflix. Dans cette bande, la star de la Jeux de la faim jouera une étudiante en astronomie nommée Kate Dibiasky.